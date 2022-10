Calcio, serie C: l’Arzignano pareggia in 10 uomini a reti inviolate sul campo della Virtus Verona

Una pareggio salvato alla fine del secondo tempo dal portiere Ivan Saio che para un quasi-gol del rosso-blu Gomez.

Partita molto sentita da entrambe le parti allo stadio Gavagnin Nocini di Verona.

Il primo tempo assai impegnativo per entrambe le squadre si chiude a reti inviolate e con l’espulsione per proteste del calciatore Manfrin dalla panchina di mister Gigi Fresco.

I giallocelesti vicentini hanno rischiato due reti: una al 2’ con Lonardi che però non imprime spinta al pallone che è facile preda del portiere vicentino, e al 39’ con Fabbro, il cui tiro è intercettato da Piana in difesa.

Nella ripresa la situazione per l’Arzignano si complica al 13’ quando il centravanti Grandolfo viene espulso per somma di ammonizioni. Gli uomini di Bianchini stringono i denti e si giocano l’ultima mezz’ora abbondante di partita con una Virtus che tenta di sopraffarli. Sono decisive alla fine un paio di parate del portiere Saio per conservare la porta inviolata.

Finisce 0-0 e gli uomini di patron Chilese si portano a casa un punto utilissimo.

TABELLINO - VIRTUS VERONA – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-0

VIRTUS VERONA: Siaulys, Mazzolo (23’ st Zarpellon), Cella, Daffara, Danti, Lonardi (40’ st Sinani), Halfredsson (19’ st Tronchin), Gomez, Faedo, Talarico, Fabbro (23’ st Amadio).

Allenatore: Gigi Fresco.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini, Molnar, Fyda, Grandolfo, Cester (23’ st Parigi), Cariolato (44’ st Grosso), Barba (1’ st Nchama), Piana, Antoniazzi (36’ st Gning), Bonetto.

Allenatore Giuseppe Bianchini.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo

NOTE: campo in buone condizioni e clima temperato. Espulsi: Manfrin (45’ pt dalla panchina); Grandolfo (13’ st doppia ammonizione). Recupero: 1’; 5’.