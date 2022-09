Calcio, Serie C: l'Arzignano è corsaro allo stadio Breda contro la Pro Sesto (0-1)

Colpo di scena finale allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (a 165 chilometri dal “Tommaso Dal Molin”) dove il FC Arzignano Valchiampo strappa tre punti, l’intera posta in gioco, con il gol della vittoria addirittura al 94’ grazie all’attaccante Manuel Antoniazzi.

Un match che s’era aperto con un primo tempo a reti inviolate durante il quale i giallo celesti sono risultati più pericolosi dei padroni di casa per aver calciato la palla nello specchio un paio di volte. La Pro Sesto nel primo tempo è riuscita ad arrivare davanti a Volpe ma l’unico tiro è finito ampiamente fuori dallo specchio.

Nella ripresa l’arsi va in gol al 9’ ma la rete viene annullata per fuorigioco: il vicentino Cester l’aveva colpita di testa ma ha colto il pallone più in là degli avversari.

Al 4’ di recupero quando oramai il match stava concludendosi in parità sullo 0-0 Davi coglie un cross che Antoniazzi devia alle spalle di Del Frate. Per i padroni di casa non c’è più nulla da fare, il tempo è scaduto e la squadra di patron Chilese si porta a casa la sua prima vittoria in questa stagione di serie C.

TABELLINO - PRO SESTO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, 0-1 (0-0)

PRO SESTO (4-3-3): Del Frate; Giubilato (28’ st Radaelli), Toninelli, Suagher, Maurizii; Corradi, Gattoni, Sala (1’ st Boscolo Chio); D’Amico (6’ st Bruschi), Capogna (29’ st Moreo), Bianco (22’ st Capelli).

IN PANCHINA: Botti, Santarelli, Moretti, Marzupio, Vaglica, Della Giovanna, Wieser, Marchesi, Gerbi, Ferrero, Manuel.

ALLENATORE: Andreoletti.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Molnar, Piana (40’ st Grosso), Gemignani (44’ st Davi); Barba (22’ st Nchama), Bordo, Antoniazzi; Cester; Grandolfo (44’ st Fyda), Parigi (22’ st Tremolada).

IN PANCHINA: Pigozzo, Saio, Casini, Bontempi, Bonetto, Tardivo.

ALLENATORE: Bianchini

ARBITRO: Iacobellis di Pisa

RETE. 49’ st Antoniazzi.

NOTE: campo in condizioni sufficienti, clima temperato. Ammoniti: Sala (P), Andreoletti (P), Parigi (A). Angoli: 1-2. Recuperi: 0’ pt, 4’ st.