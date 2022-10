Calcio, serie C: l'Arzignano capitola in casa contro il Lecco (0-2)

Quinto risultato positivo consecutivo per il Lecco ad Arzignano: i blu celesti battono i padroni di casa per 2-0. Reti di Lakti e Battistini. E gli uomini di mister Foschi arrivano per primi ai 20 punti lasciando i giallocelesti a 16 in classifica.

Al 2’ Grandolfo prova a battere a rete da una mischia su calcio piazzato, ma il portiere Ilari fa sua la palla.

Un minuto dopo è Volpe a salvare il risultato su un tiro in porta di Lakti.

Poi le due squadre ritornano a concludere verso entrambe le porte dal 21’: occasione da una pare per Pinzauti e dall’altra ancora per Grandolfo. Poi Tardivo ruba palla, calcia, ma non trova la porta.

Il gol arriva al 25’: Pinzauti colpisce il palo e Lakti ribadisce in rete battendo Volpe.

Poi il primo tempo si conclude con una superiorità in campo da parte del Lecco e con altre azioni in attacco della coppia Lakti-Pinzauti.

Nella ripresa l’Arzignano si presenta con alcuni cambi in campo ma non riesce a dare una svolta alla prestazione in campo. La difesa del Lecco sembra insormontabile. Pericolosi Zambataro e poi Giudici verso la porta dei giallocelesti.

Il gol che suggella la vittoria del Lecco arriva 38’ della ripresa: su corner battuto da Giudici il capitano Battistini incorna di testa e manda la palla alle spalle dell’incolpevole portiere gialloceleste.

In conclusione Tremolada calcia da fuori area una palla veloce e pericolosa, ma il portiere del Lecco fa buona guardia e para.

E' sconfitta per l'Arzignano Valchiampo dopo due vittorie nette in campionato.

TABELLINO - ARZIGNANO VALCHIAMPO-LECCO, 0-2 (0-1)

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Molnar, Bonetto, Davi (7’ st Gning); Casini, Tardivo (24’ st Bontempi), Barba; Cester (7’ st Lunghi); Parigi (24’ st Fyda), Grandolfo (17’ st Tremolada).

IN PANCHINA: Pigozzo, Saio, Nchama, Bordo, Gemignani, Zanella, Piana, Antoniazzi, Grosso.

ALLENATORE: Bianchini.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battisini, Enrici; Zambataro, Lakti, Galli (33’ st Girelli), Ilari (33’ Zuccon), Rossi (7’ st Giudici); Scapuzzi (7’ st Buso), Pinzauti (26’ st Mangni).

IN PANCHINA: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Maldonado, Purro, Longo.

ALLENATORE: Foschi

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria.

RETI: 25' pt Lakti (L) 38' st Battistini (L)

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni, cielo coperto, clima temperato con 22° C in campo. Spettatori: circa 620. Ammonizioni: Celjak (L), Davi (A), Zuccon (L), Bontempi (A). Angoli: 6-2. Recupero: pt 2’, st 4’.