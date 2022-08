Calcio, serie C: l’amichevole al Menti tra LR Vicenza e Mantova finisce 1-1

Inizia a mille il LR Vicenza che come nell’amichevole col Milan mette subito dentro un pallone insidiosissimo gabbando la difesa e il portiere del Mantova: al 2’ Oviszach crossa dalla destra e imbocca Greco che di testa gonfia la rete: ed è subito 1-0. Il pubblico del Menti esulta di gioia! E in questo match tra squadre di pari categoria (serie C) il Mantova inizia in salita.

Da segnalare che mister Baldini per questa amichevole non ha a disposizione Zonta, Rolfini, Cataldi, Sandon, Favero, mancini e Ronaldo.

I biancorossi gasati dalla rete di avvio si avvicinano al raddoppio al 10’ ancora con Greco che su assist di Jimenez manca di poco lo specchio.

Il Mantova si fa vedere al 12’ con Pierobon che su assist di Procaccio, calcia a rete (complice uno svarione difensivo) ma Confente para e manda in angolo.

Al 18’ Giacomelli impegna con un tiro da fuori area il portiere della squadra virgiliana. Poi al 25’ doppia occasione sempre per i biancorossi: prima Jack e poi Scarsella, ma prima la difesa e poi Chiorra fanno muro.

Nel primo tempo segna anche Ferrari alla mezz’ora esatta su assist di Jimenez, ma è fuorigioco e la rete viene annullata.

Negli ultimi minuti del primo tempo anche un bel tiro di Oviszach ribattuto sulla linea dalla difesa del Mantova.

Il primo tempo si chiude sul 1-0 per il Vicenza che comincia bene, ma poi soffre un po’ e negli ultimi 15’ si riscatta.

Nella ripresa al 10’ si fa pericoloso il Mantova con Paudice, ma il numero uno del Vicenza devia sul palo e la palla esce.

Al 12’ il Mantova pareggia con Monachello servito in verticale da Guccione. Ed è 1-1.

Al 20’ della ripresa Baldini cambia cinque giocatori: entrano in campo Corradi, Talarico, Manfredonia, Alessio e Busatto.

Due minuti dopo anche mister Nicola Corrent opera 5 sostituzioni e inserisce Pinton, Panizzi, Silvestro, Fontana e Yeboah.

Al 32’ entra anche Dijibril per Dalmonte. Restano in campo per 90’ solo Confente e Greco.

Al 37’ il Mantova cambia Pierobon con Faina.

I cambi abbassano il ritmo della partita e il match si chiude con un bel tiro da fuori di Ierardi che esce di poco.

TABELLINO - LR VICENZA-MANTOVA 1911, 1-1 (1-0)

LR VICENZA (3-5-2): Confente; Padella (1’ st Ierardi), Pasini (20’ st Corradi), Cappelletti (20’ st Bellich); Oviszach (1’ st Begic), Scarsella (20’ st Talarico), Jimenez (20’ st Manfredonia), Greco, Dalmonte (31’ st Dijibril); Giacomelli (20’ st Alessio), Ferrari (20’ st Busatto).

IN PANCHINA: Grandi, Brzan.

ALLENATORE: Francesco Baldini

MANTOVA 1911 (4-3-3): Chiorra; Pedrini (22’ st Pinton), Iotti (22’ st Fontana), Matteucci (22’ st Panizzi), Ceresoli; Gerbaudo, Messori (1’ st Paudice), Pierobon (37’ st Faina); Guccione (22’ st Silvestro), Monachello (22’ st Yeboah), Procaccio (15’ st Cozzari).

IN PANCHINA: Toscana, Malaguti, Vetere.

ALLENATORE: Nicola Corrent

ARBITRO: Federico Gobbo di Padova assistito da Noushehvar di Padova e Tinazzo di Rovigo.

RETI: 2’ pt Greco; 12’ st Monachello.

NOTE: campo in ottime condizioni, cielo sereno, temperatura sui 29 gradi centigradi. Spettatori: 1041. Ammoniti: Pasini. Angoli: 4-6. Recupero: pt 2’; st 2’.