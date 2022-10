Calcio, serie C: incredibile doccia gelata al 50’ della ripresa e vince il Renate sul LR Vicenza (2-1)

Grandissima delusione e grandissima amarezza per la sconfitta maturata negli ultimi secondi del match per il LR Vicenza. Il capitano, Padella, protesta con l’arbitro dopo i tre fischi finali e esce in solitaria dal campo strappandosi la fascia con la “C”! Un segnale di grande nervosismo.

E i tifosi cantano “Salta la panchina” riferendosi al fatto che mister Francesco Baldini con questa ulteriore sconfitta in trasferta rischia di essere messo in forse nel suo ruolo di allenatore dei biancorossi.

Ma il Lane ha giocato benino soprattutto nel secondo tempo dove ha dominato.

Un LR Vicenza poco volitivo nel primo tempo al Città di Meda contro il Renate. Sono i nerazzurri che vanno in vantaggio al 27’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo raccoglie Moranchioli che passa palla al centro dove Possenti batte sul secondo palo: palla in rete per 1-0.

In precedenza occasione per il Renate in apertura con un tiro sopra la traversa per Esposito e al 21’ con uno scambio Ferrari Greco e al 23’ con Rolfini che lanciato a rete cade e viene ammonito per simulazione.

La replica del LR Vicenza arriva al 35’ con un’azione che parte da Ronaldo che impiega Dalmonte sulla fascia: a sua volta mette palla al centro dove Ferrari anticipa la difesa e segna. E’ 1-1.

Nella ripresa la musica cambia: entrano Scarsella per Greco e Stoppa per Rolfini.

Ronaldo fa il regista e al 8’ Ierardi ha l’occsione col tiro dal limite dell’area: la palla viene deviata in angolo. Al 9’ è Ronaldo che fa partire un tiro insidioso dalla tre quarti e il portiere Drago si salva alzando la palla sopra la traversa.

Al 12’ due occasioni a ripetizione con Stoppa e Ferrari: prima la palla è respinta poi non è nello specchio.

E poi ancora tiri da fuori area per Stoppa e Scarsella.

Al 18’ Baldini fa uscire Zonta e inserisce Cavion.

E’ proprio quest’ultimo che va vicinissimo al gol un minuto dopo di testa.

Due occasioni poi per Dalmonte e al 38’ Un colpo di testa di Scarsella, palla deviata nello specchio e il portiere Drago respinge. La palla non passa!

Infine il cambio per Dalmonte: entra Giacomelli a 6 minuti dal 90’.

Al 90’ esce Ronaldo ed entra Cataldi.

Poi quando sembra che le due squadre si accontentino del pareggio su una palla persa a centro campo dalla distanza c’è Sgarbi che insacca alle spalle di Confente: ed è sconfitta! Allo stadio Città di Meda vince il Renate per 2-1 sul LR Vicenza.