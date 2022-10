Calcio, serie C: impresa dell'Arzignano Valchiampo che batte l'Albinoleffe per 3-0 ed è terzo in classifica

Clamoroso successo del FC Arzignano Valchiampo che si conferma squadra organizzata e compatta e ora con la vittoria infrasettimanale si piazza al terzo posto in classifica. All’Albinoleffe Stadium per la nona giornata di campionato i giallocelesti (in campo con la seconda divisa scura) strappano i tre punti ai padroni di casa (in maglia gialla) con un sonoro 3-0.

Le reti arrivano tutte nel primo tempo. Apre subito i giochi Piana che stacca di testa mettendo in rete (5') sul corner battuto da capitan Casini.

Dopo tre minuti i giallocelesti raddoppiano: l’assist è di Tremolada che lancia a Fyda una palla perfetta messa in ret al 8': il numero 7 con grande maestria spiazza il portiere avversario Pagno.

Al 28’ è di nuovo Tremolada il protagonista. Questa volta è prorpio lui il numero 27 a firmare la terza rete della gara.

Nella ripresa c'è la reazione dell'Albinoleffe, ma la porta dell'Arzignano rimane blidata dal portiere Saio e dalla difesa. I locali vanno vicinissimi al gol della bandiera con il palo colpito al 27' su tiro di Manconi.

Allo stadio di Zanica vince ancora una volta la squadra. Le tre reti coronano una prestazione di valore di tutti gli uomini di mister Giuseppe Bianchini, che si impegnano in campo e negli allenamenti settimanali.

TABELLINO - ALBINOLEFFE – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 0-3 (0-3)

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno, Saltarelli, Tomaselli (36’ pt Zoma), Cori (36’ pt Cocco), Manconi, Milesi (28’ st Genevier), Brentan, Gusu, Giorgione (36’ pt Petrungaro), Ntube (15’ st Borghini), Gelli.

ALLENATORE: Biava.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio, Casini, Molnar, Fyda (15’ st Grandolfo), Bordo (28’ st Gning), Cariolato, Barba, Piana (23’ st Grosso), Davi (15’ st Bonetto), Tremolada, Tardivo (28’ st Cester).

ALLENATORE: Bianchini.

ARBITRO: Iannello di Messina

RETI: 5’ pt Piana, 8’ pt Fyda, 28’ pt Tremolada.

NOTE: Espulso al 83’ Gelli.- Recupero: 2’ pt, 5’ st.