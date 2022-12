Calcio, serie C: il Vicenza batte un coriaceo Trento con un gol di Oviszach nel secondo tempo (0-1)

La sfida tra Trento e LR Vicenza valida per il 16esimo turno della serie C, girone A, è decisa da un gol dell’ala destra di Udine, il 21enne Enrico Oviszach che ha freddato il figlio d’arte Marchegiani al 8’ della ripresa con un tiro al volo su respinta dello stesso portiere: tiro da 25 metri imprendibile nel sette!

Ma veniamo al match che è iniziato in sordina.

Un primo tempo deludente quello tra il Trento e il Vicenza allo stadio Briamasco nel capoluogo bagnato dal fiume Adige. E’ evidente che i calciatori vicentini non sono riusciti a recuperare bene dopo il derby di Arzignano, sembrano un po’ annebbiati. Al 8’ dopo una conclusione da fuori area di Cavion che si impenna e non impensierisce il portiere Marchegiani, è Bocalon un minuto dopo che manda una palla poco sopra la traversa della porta difesa da Confente.

Al 11’ Greco manda alta la palla su punizione dal limite. Al 17’ Cavion riprova da fuori area, ma non inquadra la porta.

Al 21’ è il Trento che si fa vedere verso l’area dei biancorossi impensierendo con Saporetti la difesa che però fa il suo lavoro.

Al 28’ bella palla filtrante di Damonte per Rolfini che però viene anticipato dal portiere del Trento.

Al 36’ calcia in porta Ferrari, la palla viene addirittura deviata e nonostante questo finisce tra le braccia di Marchegiani.

Al 44’ Rolfini sfiora la rete mandando la palla di pochissimo sopra la traversa. Anche in questo caso il suggerimento è di Ferrari.

Nel primo tempo tra le fila biancorosse vengono ammoniti Cataldi e Ferrari.

Negli ultimi minuti della prima frazione il Vicenza tenta di alzare il ritmo ma si va negli spogliatoi comunque sullo 0-0.



Nella ripresa ritornano in campo le stesse formazioni del primo tempo.

Al 6’ una bella azione del Vicenzache vede protagonista in conclusione Greco che però non inquadra la porta.

Al 7’ Ferrari va vicino al gol di testa, ma il portiere del Trento devia in angolo. Dalla azione successiva arriva il gol sugli sviluppi del corner con la respinta di Marchegiani e il tiro in risposta al volo di Enrico Oviszach da 25 metri all’incrocio dei pali. Una palla imprendibile per il portiere del Trento. E’ lo 0-1.

Al 17’ arrivano i cambi: mister Modesto mette forze fresche a centrocampo e in attacco inserendo Zonta per Cataldi e Stoppa per l’autore del gol.

Mentre mister Tadini rivoluziona l’attacco: rileva Bocalon e inserisce Brighenti, e poi esce Saporetti ed entra Pasquato.

Al 21’ Sandon, già diffidato, viene ammonito e probabilmente salterà il prossimo turno.

Al 25’ superoccasione per il neo entrato Stoppa che sul filo del fuorigioco dipinge verso la porta di Marchegiani una traiettoria in pallonetto per la palla che è alta di poco.

Ancora Stoppa al 36’ che va vicino alla rete ma il portiere è sul pezzo!

Al 38’ altra carta per mister Modesto: rileva Rolfini e inserisce una forza fresca in attacco con Begic. E al 41’ ultima carta con il difensore Bellich che entra per un attaccante Dalmonte: il Vicenza si copre.

Al 40’ importante parata di Confente su colpo di testa di Brighenti: risultato salvo!

A Trento finisce con la vittoria del Vicenza per 1-0 sui padroni di casa con 576 tifosi biancorossi in trasferta che esultano sugli spalti.