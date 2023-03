Calcio, Serie C: il Pordenone pareggia con la Pergolettese e Mimmo Di Carlo viene esonerato

Situazione clamorosa al Pordenone. Il patron dei ramarri Massimo Lovisa alla fine del match tra Pordenone e Pergolettese finito 1-1 ha fatto sapere alla stampa di voler esonerare l’allenatore vicentino Domenico Di Carlo. A suo avviso la squadra non ha più idee e tira poco in porta, insomma non entusiasma i tifosi e il primato in classifica è a rischio. Lovisa ha anche spiegato che la società opterà per la soluzione interna: il nuovo mister sarà l’allenatore delle giovanili Mirko Stefani, già capitano dei ramarri.

Quella di domenica 5 marzo 2023 è stata la partita del ritorno della squadra allo stadio Tognon di Fontanafredda: un ritorno amaro per Mimmo!

Domenica prossima 12 marzo 2023 i neroverdi giocheranno con il Lecco. Il LR Vicenza ospiterà i Ramarri allo stadio Menti il 16 aprile alle 14 e 30.

Da PordenoneToDay: Il Pordenone esonera l'allenatore Domenico di Carlo