Calcio, serie C: il LR Vicenza vince sul Sangiuliano con il gol di Dalmonte al 50'

Avvio di stagione straordinario per Nicola Dalmonte che al 50’ del secondo tempo fa la differenza e segna il gol partita per il LR Vicenza che dallo stadio Ferruccio di Seregno torna a casa con 3 punti battendo il Sangiuliano City.

Il risutlato vincente sblocca la squadra di mister Francesco Baldini su campo esterno. Importante la presenza dei 324 tifosi berici in trasferta nel milanese che alla fine del match vengono salutati dai giocatori del Vicenza (vedi foto).

Il LR Vicenza scende in campo con la divisa scura contro il Sangiuliano City in maglia giallo verde.

I biancorossi fanno il gioco nei prima 25’. Occasioni per Jimenez al 5’ e per Dalmonte su assist di Begic al 13’ (parato).

Pericoloso il Vicenza al 27’ con diagonale di Rolfini che fa la barba al palo.

Infine bella punizione di Ronaldo al 46’ calciata nel “sette”, che il portiere gialloverde devia con la punta delle dita in angolo.

Nella prima frazione di gioco da segnalare anche la bella parata di Confente al 22’ su Anastasia.

Nella ripresa è ancora il Vicenza che fa il gioco e il Sangiuliano City non è quasi mai pericoloso per la porta di Confente.

Al 3’ tiro dal limite dell’area di Cavion parato dal portiere dei gialloverdi. All’8’ occasione per Jimenez che manda la palla alta sopra la porta.

Al 12’ della ripresa i primi cambi per i biancorossi: mister Baldini fa entrare Scarsella per Cavion e Oviszach per Begic.

Due minuti dopo lo stesso Scarsella su assist di Rolfini calcia di poco fuori davanti alla porta avversaria.

Al 28’ c’è la protesta del Lane per l’atterramento in area di Jimenez, ma l’arbitro gli assegna u cartellino giallo per simulazione.

Al 28’ la super occasione per Rolfini che non riesce ad arrivare alla palla insidiosa, ma un po’ alta che gli serve Dalmonte: sarebbe stato da solo davanti al portiere.

Al 35’ entrato Alessio per Rolfini che ha dato tutto e Zonta per Jimenez entrambi applauditi dai 324 tifosi vicentini allo stadio Ferruccio di Seregno. Buona la loro prova.

Due minuti dopo il giovane attaccante Alessio dal limite dell’area piccola calcia una palla da gol su assist del solito Dalmonte, il migliore in campo. La sfera all’ultimo viene deviata!

Allo scadere dei 45’ della ripresa i giallo versi attuano ancor un cambio. Ma nel recupero Dalmonte è bravo ad approfittare dell’ottimo cross di Zonta: al volo calcia verso la porta, la sfera colpisce il palo interno e si insacca: incredibile è il gol oltre la zona Cesarini che permette al LR Vicenza di portare a casa i tre punti e di abbattere il muro della vittoria in trasferta, la prima della stagione!

Alla fine il LR Vicenza vince ma di fronte ad una squadra tecnicamente neno dotata potva fare di più: soprattutto essere più efficace in attacco. Miglior giocatore del match Dalmonte e non solo per il gol. Rolfini, capocannoniere del girone B l'anno scorso, quest'anno deve ancora sbloccarsi in campionato. Siamo sicuri che ce la farà presto!