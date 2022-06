Calcio, serie C: il LR Vicenza inizia il campionato il 28 agosto 2022, una settimana prima la Coppa Italia

Nei giorni scorsi si sono svolte le riunioni dei vertici della Lega Pro alla presenza del presidente Francesco Ghirelli.

Il consiglio direttivo ha votato il calendario delle competizioni per la stagione 2022-2023. Si inizia domenica 21 agosto 2022 con il primo turno di Coppa Italia di serie C. Poi il 28 agosto il via ufficiale del Campionato di Lega Pro (Serie C): competizione che si concluderà nella reagular season il 23 aprile 2023, mentre i play off inizieranno l’ultimo giorno del mese di aprile con le finali nei primi due fine settimana di giugno, il 4 e l’11.