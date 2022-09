Calcio, serie C: il LR Vicenza chiude il match col Lecco nei primi 20' della ripresa (4-0)

Un Vicenza che in casa è una macchina da gol e si riscatta dalla sconfitta di sabato scorso nel derby col Padova battendo per 4-0 il Lecco di mister Tacchinardi.

Il primo tempo si chiude sul 1-0 grazie alla rete che al 9’ El Loco Ferrari segna di testa su un cross ad orologeria di Dalmonte dalla sinistra.

Il Lecco si vede al 17’ con un colpo di testa che finisce a lato di Battistini e poi al 30’ con un tiro dalla distanza di Zambataro che finisce sul fondo.

Al 34’ Ferrari vicino al raddoppio ma il passaggio filtrante di Cataldi coglie il numero 9 in fuorigioco. Il primo tempo si conclude sul 1-0 per i biancorossi di mister Baldini.

Nella ripresa il raddoppio di Ferrari arriva al 15’ (prima dei cambi a centrocampo della panchina biancorossa): Ferrari calcia sul secondo palo su assist di Stoppa. E’ il 2-0.

Al 19’ è il neo entrato Stoppa che dopo l’assist piazza un tiro da 25 metri alle spalle del portiere Stucchi. E’ 3-0.

Il Vicenza si galvanizza e i più giovani si esaltano. Infatti al 21’ è proprio il giovane talento Greco che batte in porta il 4-0 su assist di Ferrari.

Da segnalare poi il palo di Giacomelli al 38’ su passaggio del giovane Oviszach e tre minuto dopo Stoppa che spreca una facile occasione davanti alla porta su passaggio i Jack. E ancora un’occasione per Rolfini (sempre su assist di Jack) che però perde l’attimo per calciare e cade in area. E per chiudere nel terzo minuto di recupero Cavion allunga un bel pallone per il numero 11 Rolfini che però non riesce a centrare la porta avversaria.

Il match allo stadio Romeo Menti termina con un poker dei biancorossi e con il secondo festival del gol consecutivo in casa!

TABELLINO - LR VICENZA-LECCO, 4-0 (1-0)

LR VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi, Padella, Bellich; Valietti, Jimenez (15’ Zonta), Cataldi (15’ st Cavion), Greco (24′ st Giacomelli), Dalmonte (35′ st Oviszach); Stoppa, Ferrari (24′ st Rolfini).

IN PANCHINA: Grandi, Brzan, Pasini, Corradi, Scarsella, Begic, Cappelletti, Alessio, Sandon, Cavion, Busatto.

ALLENATORE: Baldini

LECCO (3-5-2): Stucchi; Celjak, Battistini, Pecorini; Zuccon (12′ st Buso), Maldonado, Rossi, Zambataro (12′ st Lakti), Giudici (27′ st Lepore); Mangni (12′ st Scapuzzi), Eusepi (31′ st Longo).

IN PANCHINA: Burigana, Maffi, Maldini, Sangalli, Enrici, Stanga, Pinzauti, Girelli, Galli.

ALLENATORE: Tacchinardi

ARBITRO: Luongo della sezione di Napoli.

RETI: 9′ pt, 15' st′ Ferrari, 19′ st Stoppa, 21′ st Greco.

NOTE: campo in ottime condizioni, serata temperata (22 gradi centigradi). Spettatori allo stadio Menti: 6874. Ammoniti: Ferrari, Cataldi, Ierardi (V), Zuccon, Battistini, Lakti (L). Angoli: 3-5. Recupero: 1′ pt, 4′ st.