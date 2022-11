Calcio, serie C: il LR Vicenza batte la Triestina per 4-0, gol di Ronaldo, Rolfini, Greco e conclude Stoppa

Di fronte a oltre 8000 tifosi (di cui 300 triestini) il LR Vicenza si riscatta dopo un avvio di stagione altalenante. Mister Francesco Modesto alla terza partita sembra aver trovato la quadra con tutti i reparti in campo che funzionano.

PRIMO TEMPO

Partita nervosa all’inizio quella valida per la 14esima giornata di campionato tra il LR Vicenza e la Triestina: a 25” dal fischio d’inizio Cavion viene ammonito dall’arbitro per un fallo.

Al 7’ Rolfini che ha ricevuto tutto l’appoggio di mister Modesto (convinto che si possa sbloccare presto) si conquista un bel rigore: viene atterrato in area da Rocchi.

Il penalty però lo batte Ronaldo che segna superando il portiere della Triestina Pisseri. E’ l’1-0 al 9'.

A 15’ dall’inizio brivido per la porta difesa da Confente per un colpo di testa(sera la traversa) di Paganini.

L’attacco biancorosso incoraggiato dal gol inizia a lavorare bene e a giocare a memoria: occasioni per Giacomelli e Rolfini.

Ed è proprio il Cobra (Alex Rolfini) a segnare al 32’ su assist di Ferrari che gli serve un pallone proprio davanti alla porta. E Rolfini si sblocca come predetto da mister Francesco Modesto! E’ il 2-0.

Ma non finisce qui: dopo 2’ va in gol Greco che nel frattempo mostra tutta la sua esuberanza calcistica con una conclusione potente dal limite dell’area! E’ 3-0.

La Triestina rimane di sale e fa fatica a reagire.

Al 36’ il primo cambio della partita: mister Pavanel toglie Paganini (in difficoltà) e inserisce Sabbione.

Poi il Vicenza fino alla conclusione pressa gli alabardati nella loro metà campo.



SECONDO TEMPO

Nella ripresa il LR Vicenza si ripresenta con la stessa formazione del primo tempo mentre la Triestina entra con Rocchetti, Ganz e Adorante per Gori Ghislandi e Felici.

Al 3’ Giacomelli imbocca Ferrari con un assist che El Loco intercetta al volo verso la porta, ma l’estremo difensore alabarda devia in angolo.

Al 7’ sull’altro fronte è Minesso che risulta pericoloso su punizione, ma il pallone si impenna e va alto sopra la traversa di Confente.

Gli alabarda ce la mettono tutta per recuperare almeno unirete e Ganz batte in porta al 10’ ma la palla viene respinta.

Vicino al gol di nuovo Rolfini su compo di testa salvato dalla difesa avversaria sulla linea. L’assist era di Ferrari che aveva raccolto il traversone di Valietti.

Al 13’ è mister Modesto che toglie i giocatori più stanchi: Busatto entra per Jack e Stoppa per il Cobra.

Il giovane attaccante Busatto ci prova subito: dopo 4’ dal suo ingresso in campo calcia di poco sopra la traversa.

Al 18’ ancora il Vicenza vicino al quarto gol con Valietti, ma la palla va alta.

Al 25’ fuori Greco e Cavion che non hanno proprio più fiato ed entrano Bellich e Cataldi.

Dalla mezzora la Triestina di Pavanel sembra rassegnata alla sconfitta e il risultato rimane sempre sul 3-0 maturato nel primo tempo.

Ultimo cambio per i biancorossi: entra Filippo Alessio al posto di Franco Ferrari che pur non avendo segnato in questa partita ha lavorato molto sia con gli assist ai compagni sia nel movimento senza palla.

Ad un minuto dalla fine il neo entrato Stoppa segna il poker: tiro teso che colpisce “sotto” la traversa e si insacca! E’ il 4-0, è poker alla Triestina!