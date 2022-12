Calcio, serie C: il LR Vicenza batte la Pergolettese per 2-0 ed è primo in classifica, gol di Ierardi e Dalmonte

Quinta vittoria consecutiva per il Vicenza e quattro senza subire gol: con 32 punti il Lane conquista la vetta della classifica!



Giornata piovosa sullo stadio Romeo Menti di Vicenza e 9° C. Terreno di gioco in buono stato, ma l’acqua rende il pallone comunque scivoloso. Gli spettatori allo stadio sono 6750 in grandissima parte abbonati; solo 61 i tifosi ospiti.

Il LR Vicenza entra in gioco tra mille difficoltà: mister Francesco Modesto deve far a meno di ben 5 uomini, e nel riscaldamento subisce un problema muscolare anche in centrocampista Michelel Cavion. L'allenatore biancorosso sposta Greco per Cavion e inserisce sull'esterno lo sloveno Begic.

Infortunio poi in partita al 14' all'arbitro che viene sostituito dal quarto uomo. Infortunio anche a Enrico Oviszach che finisce contro i cartelloni pubblicitari e si fa male probabilmente ad una caviglia battendo la schiena. Al suo posto al 25’ entra Jimenez: e anche in questo caso mister Modesto è costretto a riaggiustare la formazione in campo mettendo il nuovo entrato al posto di Dalmonte che scende al posto dell'infortunato Oviszach.

Ma veniamo alla partita: la Pergolettese apre con una marcia in più rispetto al Vicenza che deve assestarsi; ma sono fuochi di paglia per i lombardi. Al 8' occasione per Stoppa. Al 14' gioco fermo per infortunio all'arbitro che viene sostituito dal quarto uomo Crezzini di Siena.

Al 20' occasione per la Pergolettese: la conclusione di Mazzarano finisce a lato e Confente controlla solo il pallone.

Al 24' il palo di Zonta: inizia l'azione Ferrari, che passa a Dalmonte e il centrocampista di Romano d'Ezzelino batte verso la porta e colpisce in pieno il legno.

I ritmi del match a causa anche del campo bagnato rallentano un po'. Al 38' il primo cartellino giallo proprio per Zonta. ma due minuti dopo (al 40') il gol sul corner battuto da Greco: Mario Ierardi coglie la palla al volo e trafigge la porta di Soncin. E' l'1-0.

Al 43' secondo giallo per il Lane ed è per Begic.

Il tempo finisce con due occasioni da rete per Ferrari al 45' e al 47' e infine un colpo di testa di Jimenez al 50' che poteva valere il 2-0, ma che Soncin con un miracolo riesce a bloccare.

Ad inizio ripresa, come si è visto alla fine del primo tempo, il Lane pressa di più e mette in difficoltà la Pergolettese.

Al 10’ dopo un fallo non fischiato su Jimenez i lombardi hanno un’occasione da gol e impegnano Confente che prontamente para. Mister Modesto si arrabbia moltissimo con l’arbitro e viene espulso nonostante sia stato trattenuto in panchina dai dirigenti del Lane presenti.

Al 12’ brivido per il Vicenza su una conclusione di Ieri che finisce di poco a lato della porta difesa dal portiere Confente.

Al 20’ gol in fuorigioco di Guiu Vilanova. E al 21’ la panchina biancorossa inserisce Scarsella per Stoppa.

Cala un po’ il gioco del Vicenza e tra il 10’ e il 30’ la Pergolettese riesce a costruire gioco e ad arrivare ad impensierire la difesa biancorossa.

Al 28’ Ierardi salva Confente che esce dai pali in modo rischioso.

Al 30’ torna in campo Cappelletti: la panchina berica si copre e chiamaBegic che ha messo in campo molte energie.

Al 38’ da segnare un gol annullato per Ferrari per fuorigioco.

Il gol del raddoppio arriva al 43’ con Dalmonte su cross di Bellich: un tiro dal limite che finisce alle spalle di Soncin, assolutamente imprendibile: è il 2-0 che chiude il match.