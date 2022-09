Calcio, serie C: il FC Arzignano Valchiampo stende il Piacenza per 3-0

Il FC Arzignano Valchiampo approfitta di una squadra modesta, il Piacenza, vincendo il secondo match di seguito dopo quello di Sesto San Giovanni.

La sfida inizia alle 14 e 30 al Tommaso Dal Molin di Arzignano: entrambe le squadre sono in campo con il modulo 4-3-1-2.

Al 6’ vanno subito in vantaggio i padroni di casa di mister Bianchini sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la palla viene deviata dal portiere degli ospiti Tintori ma finisce comoda per i piedi di Parigi che spara una fucinata in rete: è 1-0.

Il Piacenza reagisce ma non è abbastanza carico per bucare la difesa granitica dei giallo celesti. Nel primo quarto d’ora l’Arzi controlla pienamente il gioco e al 20’ per un errore difensivo, dovuto al pressing dei giallo celesti la difesa dei biancorossi emiliani offre una palla ghiottissima sulla trequarti per Parigi pronto come un falco ad approfittarne: entra in area degli ospiti e calcia sul secondo palo: è il 2-0.

Unica occasione degna di nota per il Piacenza al 23’ con una palla a campanile che spiove davanti alla porta difesa da Volpe, deviazione di testa di Nella ma il portiere dell’Arzi para con tranquillità. Per chiudere occasione per il gialloceleste Cester la cui conclusione è fuori di poco.

Nella ripresa l’allenatore del Piacenza, Scalise, inserisce Frisini al posto di Capoferri, e mister Bianchini Barba al posto di Casini.

Occasione al 8’ per il biancorosso Suljic che da buona posizione al limite dell’area dell’Arzignano manda ampiamente sopra la traversa.

Al 16’ Parigi v vicino alla tripletta con un tiro da 25 metri: la palla sfiora il palo sinistro e va sul fondo.

Ed è proprio il neo entrato Barba, l’ex del Piacenza a segnare il terzo sigillo: tiro di controbatto dal limite dell’arera imprendibile per Tintori: 3-0 e partita chiusa.