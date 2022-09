Calcio, serie C: il FC Arzignano Valchiampo a Crema contro la Pergolettese

Serie C

Serie C Girone A

Pergolettese contro FC Arzignano Valchiampo si gioca sabato 24 settembre 2022, alle ore 14 e 30, allo stadio “Giuseppe Voltini” di Crema (in provincia di Cremona).

Il direttore di gara è Fabrizio Ramondino di Palermo, che sarà coadiuvato da Francesco Piccichè di Trapani, Cosimo Schirinzi di Casarano e Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno.

MISTER BIANCHINI: "PERGOCREMA E' SQUADRA SOLIDA NONOSTANTE TUTTO"

«Andiamo a Crema ad affrontare una squadra solida che ha cambiato poco rispetto all’anno scorso - sottolinea nella conferenza pre partita il tecnico Giuseppe Bianchini -. È una squadra consapevole che ha ritmo e buoni giocatori. Noi dobbiamo arrivarci pronti. Dobbiamo stare attenti, tenere il ritmo alto, essere aggressivi e intensi dal punto di vista fisico e mentale. L’entusiasmo aiuta ad essere più coraggiosi in certe situazioni e a lavorare meglio, ma prima di tutto bisogna essere umili e continuare a lavorare tanto». Così il mister gialloceleste.

ANDREA GEMIGNANI: "SUBITO COME OBIETTIVO LA SALVEZZA, POI IL RESTO"

«Ringrazio i ragazzi perché mi hanno fatto sentire subito a casa - esordisce con una nota positiva sul gruppo squadra il terzino Andrea Gemignani -. È una grande famiglia (il FC Arzignano Valchiampo, ndr) e il gruppo è molto coeso, con voglia di lavorare. Lo stiamo facendo nel migliore dei modi e dobbiamo continuare perché ancora niente è stato fatto. Servono tanto impegno e tanta voglia e il gruppo farà il suo corso. Domani (sabato 24 settembre, ndr) sarà una partita non molto facile, ma ci stiamo allenando bene». E conclude Gemignani: «I miei obiettivi vanno a coincidere con quelli di squadra: fare bene e raggiungere la salvezza il prima possibile per poi porsi altri obiettivi».