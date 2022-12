Calcio, serie C: il big-match tra Pordenone e Vicenza finisce in parità (2-2)

Giornata umida e fredda allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per il big match tra la prima e la seconda del girone A del campionato di serie C: da una parte i padroni di casa del Pordenone allenati dall’ex Vicenza Mimmo Di Carlo e dall’altra i biancorossi del Lane di mister Modesto, squalificato: supplente in panchina Attila Malfatti. In attacco nel primo tempo i biancorossi schierano Jack (batte tutti i record di presenze in biancorosso in 120 anni di Lane) e il “Cobra” Rolfini a sostenere il centravanti “El Loco” Ferrari.

PRIMO TEMPO

Il LR Vicenza gioca bene nei primi 25’: periodo di gioco in cui costruisce più dei padroni di casa del Pordenone.

Occasioni per Rofini che batte nello specchio al 16’ ma para il neroverde Festa. Un minuto dopo ottimo assist di Ferrari in avanti per Rolfini ma il Cobra non impatta bene sulla palla al momento del tiro.

Al 18’ occasione per Dalmonte con un tiro che il portiere dei Ramarri respinge.

Al 25’ la prima vera occasione per i neroverdi con Dubickas che tira una palla in diagolnale che sfiora il secondo palo. Confente non ci sarebbe arrivato.

Il gol arriva al 31’: il Pordenone in attacco tenta con Benedetti con un tiro verso la porta che viene deviato dalla difesa e arriva sui piedi di Candellone a due passi dalla porta e che facilmente batte Confente. E' l'1-0.

Il Vicenza dopo il vantaggio del Pordenone si spegne, non riesce più ad attaccare con precisione e con i fraseggi visti tra il centrocampo e l’attacco nella prima parte del primo tempo.

In chiusura però arriva finalmente la reazione del Vicenza, dopo una strigliata vocale in campo del capitano Giacomelli verso i compagni.

Al 45’ un’ottima azione dei biancorossi porta sui piedi di Ferrari un ottimo assist per Rolfini: da El Loco, palla al Cobra, e il morso ai Ramarri è assicurato: gol per l'1-1.

Si va a riposo in parità.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa non si presentano sostituzioni nelle due formazioni impegnante al Teghil. Al 4’ su un calcio piazzato battuto di Burrai arriva il vantaggio del Pordenone: sassata sulla traversa che rimbalza sulla schiena del portiere Confente e a due passi Pirrello appoggia in rete. E’ il 2-1.

Al 16’ tiro verso la porta difesa da Confente di Dubickas che va alto sopra la traversa.

Al 18’ mister Attila Malfatti inserisce Stoppa per Giacomelli. Un minuto dopo viene espulso Pinato per somma di ammonizioni e il Pordenone finisce la partita in 10 uomini. Per questo mister Mimmo Di Carlo toglie il trequartista Deli per inserire un centrocampista ovvero Torrasi.

Il Vicenza aumenta il ritmo grazie anche alla presenza del neo entrato Stoppa, che al 29’ si invita una giocata da brasiliano: si porta avanti la palla di tacco, la riprende calcia verso l’area piccola e Ferrari è lì e devia in rete! E’ il 2-2. El Loco segna la decima rete in questo campionato!

Due minuti dopo il pareggio Di Carlo viene ammonito dall’arbitro per proteste.

Al 33’ parte una disputa tra Zonta e Benedetti per intervento scorretto subito dal vicentino, ed entrambi vengono ammoniti dal direttore di gara.

Per il resto della gara oltre alle sostituzioni da segnalare l’infortunio a Freddi Greco che finisce a terra dolorante per un colpo ad una spalla e esce dal campo assistito dai sanitari. Al suo posto lo sloveno Begic.

Al 43’ mister Malfatti sostituisce Sandon in difficoltà per crampi con Bellich e Rolfini con Alessio.

In chiusura di match il Vicenza tenta alcune giocate alla ricerca del vantaggio, ma dopo 5’ di recupero la partita finisce in pareggio sul 2-2.