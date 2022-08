Calcio, Serie C: il 5 agosto la presentazione dei calendari del campionato 2022-2023 di Lega Pro

Il campionato di serie C, Lega Pro, è oramai alle porte e le due squadre vicentine sono nel pieno della preparazione. Il sorteggio per stabilire il calendario si svolge venerdì 5 agosto 2022 al CONI in piazza Lauro De Bosis a Roma: dalle ore 12 vi sarà la presentazione in diretta tv su RAI Sport.

Inizialmente la data prevista per la presentazione dei gironi e dei calendari era il 2 agosto 2022, ma a causa di una udienza del TAR del Lazio sui ricorsi di Campobasso e Teramo fissata proprio il 2 agosto, la Lega Pro ha dovuto prorogare l'evento. Il Consiglio federale infatti non ha potuto procedere con l'ufficializzazione dei gironi con i club partecipanti al campionato di Lega pro 2022-2023.