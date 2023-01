Calcio, serie C femminile: Il Vicenza pareggia con la Triestina in terra giuliana (2-2)

A Trieste le biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza pressano bene nei primi 20’ di partita e si procurano alcune occasioni da gl con Penzo e Marchiori.

Al 27’ invece sono le padrone di casa della Triestina femminile ad andare vicine alla rete , ma l’arbitro fischia un fuorigioco.

Al 39’ Dalla Via è impegnata da Paoletti che calcia nello specchio.

E in chiusura di tempo al 45’ segna il Vicenza sugli sviluppi di un calcio piazzato: Missaggia tocca la palla della punizione per Cattuzzo che con a rincorsa batte a rete a fil di palo: è lo 0-1 per le biancorosse.

Nella ripresa la Triestina accorcia le distanze al 3’ con un cross deviato da Paoletti di testa e che finisce in rete alle spalle del portiere vicentino Dalla Via.

Al 9’ il Vicenza si riporta in vantaggio: cross in area di Gobbato, raccoglie marchiati che batte a rete: è 1-2.

Al 32’ da segnalare il palo colpito da Plechero con la difesa della Triestina che in qualche modo riesce ad allontanare la palla che ritorna in possesso delle vicentine.

Il pareggio delle alabarda arriva a 10 ‘ dalla fine per una clamorosa disattenzione della difesa biancorossa: Maddalena perde palla che Tortolo raccoglie e calcia a rete sotto l’incrocio dei pali con Dalla Via incredula.

Nel recupero le biancorosse sprecano una bella occasione per andare in vantaggio: lancio di Maddalena e assist di testa di Montemezzo per Penzo che calcia nello specchio ma colpisce il palo esternamente e la palla finisce sul fondo.

Il march a Trieste si conclude sul 2-2.

TABELLINO - Triestina Calcio Femminile - Vicenza Calcio Femminile, 2-2 (0-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Dalla Via, 3 Fasoli, 7 Montemezzo, 69 Gobbato, 4 Missiaggia (c), 6 Battilana, 5 Penzo, 21 Cattuzzo, 14 Bauce (dal 52’ 20 Plechero), 19 Schiavo (dal 64’ 18 Maddalena), 22 Marchiori

IN PANCHINA: 13 Palmiero Herrera, 9 Basso, 2 Cabrera Gonzalez, 27 Ponte, 17 Lugato, 99 D’Angelo, 8 Maddalena, 20 Plechero, 15 Pegoraro

ALLENATORE: Dalla Pozza Moreno

TRIESTINA CALCIO FEMMINILE: 1 Storchi, 3 Usenich, 5 Sandrin, 6 Alberti, 7 Paoletti (dal 90+3’ 13 Zuliani), 9 Zanetti (c), 10 Tortolo, 17 Desinano, 19 Padulano (da int. 15 De Donatis), 20 Nemaz, 18 Gallo

IN PANCHINA: 96 Malarodi, 2 Blasutto, 11 Olivo, 13 Zuliani, 14 Castelli, 15 De Donatis, 16 Tikic

ALLENATORE: Melissano Fabrizio

ARBITRO: Marco Schmid di Rovereto

RETI: 45’ Cattuzzo; 48’ Paoletti; 54’ Marchiori; 80’ Tortolo.

NOTE: Ammonite: 53’ Schiavo. Recupero: 1’; 5’.