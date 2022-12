Calcio, serie C femminile: Vicenza vince di misura a Portogruaro (0-1)

Nel Veneto orientale il Vicenza Calcio Femminile di mister Moreno Dalla Pozza domina il match con il Portogruaro, riesce a sbloccare il risultato al 27' ma poi pur dominando nella ripresa non riesce a mettere al sicuro il risultato rischiando poi nel finale di subire una rete sulla reazione delle avversarie.

La prima occasione Sto arrivando!iva con Cattuzzo al 12' che impegna il portiere Papandrea costretto al tuffo per deviare la palla il corner.

Al 22' clamorosa traversa di Sule su assist di Basso. E cinque minuti dopo in contropiede lanciato da Cattuzzo, Basso porta il pallone sul fondo e mette al centro per la nigeriana che sola davanti alla porta segna: è il gol partita dello 0-1.

Ad un minuto della fine del primo tempo mister Damma Pozza è costretto a sostituire Basso con Penzo.



Nella ripresa clamoroso episodio al 12': su cross di Montemezzo, Missaggia devia di testa verso la porta, la palla colpisce la traversa, finisce sulla schina del portiere e cade sulla linea di porta. Ma l'arbitro non ritiene sia gol e ordina il rinvio.

Un minuto dopo è Schiavo a sfiorare il raddoppio con un tiro da fuori: palla a lato di pochissimo.

TABELLINO - Portogruaro Calcio Femminile-Vicenza Calcio Femminile, 0-1 (0-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 13 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 19 Schiavo, 24 Pagiarino, 4 Missiaggia (c), 6 Battilana, 16 Sule, 21 Cattuzzo, 9 Basso (dal 44’ 5 Penzo), 22 Marchiori (dal 67’ 11 Dal Bianco), 7 Montemezzo (dal 83’ 14 Bauce)

IN PANCHINA: 1 Dalla Via, 15 Pegoraro, 11 Dal Bianco, 17 Lugato, 69 Gobbato, 99 D’Angelo, 8 Maddalena, 14 Bauce, 5 Penzo

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

PORTOGRUARO CALCIO FEMMINILE: 1 Papandrea, 2 Piovesan, 3 Gava V., 4 Bigaran (dal 82’ 15 Raicovi), 17 Di Lenardo, 6 Gava C. (c), 7 Finotto, 8 Durigon, 9 Codarin, 10 Piemonte (dal 66’ 13 Desiati), 11 Battaiotto

IN PANCHINA: 12 Fontana, 13 Desiati, 14 Zentilin, 15 Raicovi, 16 Roveretto, 5 Volpatti

ALLENATORE: Vinicio Bisioli

ARBITRO: Marangone Piero (Udine),.Assistenti: Bignucolo O. (Pordenone); Lena E. (Portogruaro)

RETE: 27’ Sule (V).

NOTE: Ammonite: 14’ Durigon; 90+3’ Missiaggia. Recupero: 3’; 3’.