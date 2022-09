Calcio, serie C Femminile: Vicenza a Orvieto dilaga nella ripresa, finisce 7-0

Finalmente le biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza si sono sbloccate dopo le prime due giornate in cui hanno perso 3-0 col Merano in casa e di misura a Bologna (1-0). Il Vicenza Calcio Femminile in trasferta in Umbria sotto la pioggia ha sconfitto la squadra femminile di Orvieto FC con un attivo di sette reti a zero.

In gol nel primo tempo Pagiarino ( 8') e poi in chiusura di frazione segna la bomber Basso (43'). Si va a riposo con Orvieto 0 e Vicenza 2.

Nel secondo tempo dopo 4' la centravanti del Vicenza Femminile, Basso, segna la sua seconda rete. Messo in cassaforte il risultato con un 3-0 le giocatrici di mister Dalla Pozza sono più distese e giocano serenamente. Al 17' rete di Bauce, 2' dopo segna Penzo. Al 22' amche capitan Missaggia batte il portiere avversario e chiude col settimo sigillo Dal Bianco al 25'.