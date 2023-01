Calcio, serie C femminile: non basta il gol di Plechero al Vicenza, Merano vince 2-1

Partita di campionato in casa della terza della classe per il Vicenza Calcio Femminile. A Merano dopo una fase di studio da parte di entrambe le squadre, la compagine di mister Campolattano domina.

Al 23’ Nischler impegna seriamente l’estremo difensore vicentino Palmiero Herrera che devia in corner.

Al 25’ l’attaccante altoatesina si ripete, il tiro finisce sulle gambe della difesa e la palla giunge a Reiner che ha una netta occasione da gol ma calcia la palla di poco fuori.

Al 30’ il Meran va vicinissimo al gol con Reiner che si trova da sola in area davanti alla porta vicentina: solo l’esperienza e la bravura di Palmiero Herrera sventa la segnatura ipnotizzando l’attaccante di casa e respingendo con il piede.

La prima azione interessante per il Vicenza arriva al 40’: azione concertata che parte da Plechero sulla fascia, palla a Penzo sulla trequarti e assist filtrante per Marchiori che manca l’aggacio di poco per il tiro in porta.

Il Vicenza cresce e dopo 2’ va in gol: assist di Cattuzzo pr Plechero che colpisce internamente il palo della porta avversaria e segna il vantaggio biancorosso (0-1).

Il Merano reagisce con Nischler che disegna un bel tiro da fuori area: la palla va sul fondo.

Nella ripresa al 10’ arriva il pareggio del Merano: nel tentativo di intercettare palla, Missaggia offre un assist involontario a Peer, Gobbato tenta di recuperare in scivolata, ma l’altoatesina insacca alle spalle di Palmiero Herrera.

E’ il pareggio: 1-1.

L’allungo delle sudtirolesi arriva a 10’ dalla fine: una disattenzione della difesa berica regala palla alle padrone di casa, e questa volta Nischler non perdona: è il 2-1.

Da segnalare infine un paio di belle giocate del Vicenza: al 35’ Cabrera Gonzalez servita in area viene anticipata di poco dal portiere Valenti; al 37’ è Cattuzzo a servire alla stessa Cabrera Gonzalez che crossa rasorterra per Ponte che manca l’impatto davanti alla porta. Così svaniscono le speranze per il pareggio.



TABELLINO - Meran Women - Vicenza Calcio Femminile, 2-1 (0-1)

MERAN WOMEN: 12 Valenti, 25 Turrini, 91 Vuerich, 14 Barbacovi (dal 86’ 8 Wolf), 11 Tschoell, 6 Abler, 10 Pfostl, 21 Peer (dal 74’ 22 Pisoni e dal 90+2’ 13 Egger H.), 20 Nischler, 17 Zippele (da int. 2 Margesin), 9 Reiner

In panchina: 1 Caser, 15 Egger E., 18 Pircher, 49 Rabannser, 74 Sartori

Allenatore: Andrea Campolattano

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 13 Palmiero Herrera, 3 Fasoli (70’ 14 Bauce), 7 Montemezzo, 69 Gobbato, 4 Missiaggia (c), 6 Battilana, 5 Penzo, 21 Cattuzzo, 19 Schiavo, 20 Plechero (dal 79’ 2 Cabrera Gonzalez), 22 Marchiori (dal 54’ 27 Ponte)

In panchina: 1 Dalla Via, 9 Basso, 15 Pegoraro, 99 D’Angelo, 8 Maddalena.

Allenatore: Moreno Dalla Pozza

Arbitro: Brozzoni Giorgio (Bergamo). Assistenti: Picca G., Minniti M. (Merano)

RETI: 42’ Plechero; 55’ Peer; 80’ Nischler.

NOTE - Ammonite: 62’ Missiaggia; 70’ Barbacovi. Recupero: 1’; 3’.