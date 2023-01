Calcio, serie C femminile: in Coppa Italia il Vicenza Calcio pareggia a Merano (1-1) e passa il turno per differenza reti

La sfida di Coppa Italia di serie C femminile tra il Vicenza Calcio Femminile e il Meran Women finisce in parità. Un risultato che porta a pari merito le due squadre nel girone eliminatiorio, ma passano il turno le vicentine per differenza reti.

Si gioca allo stadio Combi di Merano e le atlete di mister Moreno Dalla Pozza vanno in vantaggio al 10’ del primo tempo con il rigore segnato da Cattuzzo. L’arbitro assegna il penalty per un tocco con il braccio da parte di una giocatrice sudtirolese. Sullo 0-1 il Vicenza insiste e al 17’ arriva un bel assist su punizione da parte di Maddalena per la stessa Cattuzzo: la palla è fuori di poco.

Al 21’ arriva il gol delle meranesi: punizione da 25-30 metri, batte Nischler che spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali. E’ il pareggio e il definitivo 1-1.

Nella prima frazione di gioco occasione per Marchiori su assist di Maddalena: ma un difensore davanti alla porta le nega la gioia del gol.

Nella ripresa al 51’Peer mette Lele condizioni Nischler di tirare al volo. L’attaccante altoatesina scheggia il palo ma per fortuna verso l’esterno e la porta difesa da Dalla Via è salva.

Al 56’ da segnalare una bella azione innescata dal passaggio di Bauce per Cattuzzo che si gira davanti alla porta avversaria e calcia al volo ma la palla va alta di poco sopra la traversa.

Ad un minuto dalla fine è Dal Bianco ad avere sui piedi il tiro per il raddoppio (su passaggio di Montemezzo): il suo tiro “incrociato” sfiora il palo dalla parte opposta.

Nel terzo minuto di recupero infine da segnalare una penetrazione pericolosissima in area biancorossa di Peer che in contropiede entra in area, Missiaggia tenta di contrastarla ma scivola, l’attaccante riesce ad evitarla, sembra il colpo del KO per le beriche, ma il portiere Dalla Via con la gamba devia la conclusione da pochi passi dell’attaccante altoatesina. Una parata che vale il risultato.

Il match si chiude sul 1-1. La classifica del girone eliminatorio della Coppa Italia vede quindi Vicenza e Merano prime a pari merito con 7 punti, seguono il padova con 3 punti e il Villoba con zero punti. Passa il turno il Vicenza per una sola rete all'attivo in più.

TABELLINO - Meran Women - Vicenza Calcio Femminile, 1-1 (1-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Dalla Via, 3 Fasoli (dal 76’ 28 Antoniazzi), 7 Montemezzo, 69 Gobbato (dal 58’ 2 Cabrera Gonzalez), 4 Missiaggia (c), 6 Battilana, 8 Maddalena (dal 58’ 19 Schiavo), 21 Cattuzzo, 14 Bauce (dal 87’ 20 Plechero), 16 Sule, 22 Marchiori (dal 70’ 11 Dal Bianco)

IN PANCHINA: 12 Ramon, 9 Basso, 99 D’Angelo, 17 Lugato.

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza



MERAN WOMEN: 12 Valenti, 2 Margesin (dal 67’ 22 Pisoni), 91 Vuerich, 14 Barbacovi, 11 Tschoell, 25 Turrini, 6 Abler, 13 Egger H. (da int. 21 Peer), 10 Pfostl (c) (dal 78’ 17 Zipperle), 20 Nischler, 9 Reiner (dal 87’ 18 Pircher)

IN PANCHINA: 1 Caser, 5 Busetti, 4 Pomella, 15 Egger E., 49 Rabanser

ALLENATORE: Andrea Campolattano



ARBITRO: Maccorin Michele (Pordenone)

RETI: 10’ Cattuzzo (r); 23’ Nischler.

NOTE: Ammonite: 85’ Antoniazzi. Recupero: 1’; 5’.