Calcio, serie C femminile: il Vicenza pressa ma perde in casa di misura col CS Lebowsky (0-1)

E' un inizio di stagione un po' sotto tono quello delle biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza. E proprio l'allenatore questa domenica per ragioni di salute si è fatto sostituire dalla vice Lisa Galvan.

Dopo due sconfitte all'esordio e una bella vittoria lo scorso turno, questa domenica 2 ottobre 2022 il Vicenza Calcio Femminile in casa soccombe di misura con il Centro Storico Lebowsky di Firenze. Non che la squadra cooperativa toscana fosse irresistibile, anzi le vicentine hanno pressato e attaccato in modo ordinato e prodotto diverse occasioni da gol al campo di Tavernelle. Ma alla fine la palla non è mai entrata tra i due pali.

Occasionissima già a 4' per Basso (su assist di bauce) che con un bel tiro nello specchio manca di poco la porta.

E' al 17' il vantaggio che alla fine deciderà il match delle toscane: Erriquez fa tunnel sul portiere biancorosso, la palla rimbalza prima sul palo e poi sul piede di Fasoli e finisce in rete. E' lo 0-1 sul quale le beriche reagiscono.

Nella ripresa le vicentine tornano in campo volitive e creano tante tantissime occasioni: al 2' Marta Basso colpisce con una deviazione di testa la traversa. Al 13' palla per Dal Bianco che si fa anticipare di poco dalla difesa avversaria.

Poi una parata di palmiero Herrera e un salvataggio sulla linea di Fasoli preservano il risultato da un passivo peggiore. Al 18' Basso si fa soffiare all'ultimo la palla dal portiere avversario su assist di Battilana. E ancora un tiro a giro della biancorossa Montemezzo che finisce sull'esternod ella rete e offre al pubblico l'illusione del gol. Nel finale sia Missaggia sia Basso di testa non riescono a beffare il portiere avversario. E alla fine si chiude con il vantaggio del Lebowsky che si porta a casa i tre punti.