Calcio, serie C femminile: il Vicenza perde di misura a Bologna (1-0)

TABELLINO - Bologna Women - Vicenza Calcio Femminile, 1-0 (0-0)

BOLOGNA WOMEN: 12 Sassi L., 2 Alfieri, 3 Giuliani (dal 42’ 14 Zanetti), 5 Asamoah, 6 Sassi S., 9 Colombo (dal 89’ 4 Pacella), 10 Antolini (c) (dal 70’ 8 Racioppo), 11 Gelmetti, 13 Benozzo, 16 De Biase, 17 Bonacini (da int. 19 Arcamone)

IN PANCHINA: 1 Binini, 7 Rambaldi, 15 Cavazza, 18 Simone, 20 Spallanzani.

ALLENATORE: Simone Bragantini

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (c) (da int. 5 Penzo), 19 Schiavo, 7 Montemezzo, 6 Battilana, 16 Marchiori (dal 73’ 14 Bauce), 8 Cattuzzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco (da int. 20 Plechero), 2 Gobbato (dal 83’ 10 Pagiarino)

IN PANCHINA: 12 Dalla Via, 15 Pegoraro, 13 Cecchinato, 17 Lugato.

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

RETI: 65’ Antolini (B)

ARBITRO: Gasperotti Silvia (Rovereto). Assistenti: Giurintano L., Vlachakis E. (Bologna)

NOTE: giornata di sole e temperature moderate. Ammonite: 10’ Bonacini; 27’, 33’ Sassi S.; 30’ Battilana; 43’ Asamoah; 64’ Basso; 90+3’ Arcamone. Espulse: 33’ Sassi S. Recupero: 1’; 3’.