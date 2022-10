Calcio, serie C femminile: il Vicenza pareggia a Riccione a reti inviolate

Sarebbe potuto essere fatale il rinvio sbagliato di Pagiarino al 17’ del primo tempo, quando liscia il pallone e Uzqueda tenta il gol di sorpresa: ma Palmiero Herrera fa la guardia e respinge, evitando il passivo.

E’ al 22’ che le vicentine si fanno vedere pericolose verso la porta delle romagnole: Cattuzzo serve l’assist a Dal Bianco che però scivola all’ultimo e si fa anticipare dal portiere avversario Della Chiara.

Al 33’ del primo tempo l’occasionassimo delle biancorosse per andare in vantaggio con un contropiede davvero da manuale: lancio in profondità smarcante di Dal Bianco per Basso che sbuca in mezzo a due avversarie, rallentata, poi è costretta a girarsi e cercare una compagna, si inserisce bene Cattuzzo che riceve palla e calcia dal limite. Un difensore riesce a sporcare la conclusione e a renderla abbastanza debole da permettere al portiere di bloccare la sfera.

Nella ripresa ali 26’ è il Riccione ad andare vicino al gol con un tiro dal limite dell’area di Filippi che viene deviato in angolo.

Quattro minuti dopo capitan Missaggia pesca con un lancio millimetrico Penso che prova a beffare la difesa avversaria con un bel “cucchiaio”, ma la palla va alta sopra la traversa.

Infine nel primo minuto di recupero da segnalare la rete mancata di Basso che raccoglie in area una palla spiovente e spreca colpendo male la sfera al volo che manca lo specchio della porta.

Tra Rimini e Vicenza femminile finisce 0-0.

Una trasferta dalla quale le giocatrici di mister Moreno Dalla Pozza si portano a casa un punto dal difficile campo del Rimini.

TABELLINO - Femminile Riccione - Vicenza Calcio Femminile, 0-0

FEMMINILE RICCIONE: 1 Boaglio, 2 Della Chiara (dal 79’ 18 Petrosino), 3 Salhane (dal 34’ 15 Ciavatta), 4 Neddar (dal 86’ 19 Calli), 5 Greppi (c), 6 Tiberio, 7 Moscia, 8 Pederzani (dal 54’ 17 Filippi), 9 Uzqueda, 10 Copia, 11 Edoci

IN PANCHINA: 12 Fara, 13 Albani, 14 Barocci, 16 Marcattili, 20 Piras

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 26 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 69’ 2 Gobbato), 19 Schiavo, 4 Missiaggia (c), 10 Pagiarino, 7 Montemezzo, 8 Cattuzzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco (dal 77’ 20 Plechero), 14 Bauce (dal 54’ 5 Penzo)

IN PANCHINA: 1 Dalla Via, 15 Pegoraro, 13 Cecchinato, 17 Lugato, 16 D’Angelo, 6 Battilana.

ALLENATORE: Dalla Pozza Moreno

ARBITRO: Giorgiani Andrea (Pesaro), assistito da Tulio R., De Fabritiis M. (Forlì)

NOTE: recupero: 0’; 3’.