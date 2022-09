Calcio, serie C femminile: il Vicenza in trasferta a Bologna sul campo di Granarolo

Dopo la brutta partenza in campionato che ha visto il Vicenza perdere in casa contro Merano, la squadra di mistr Moreno Dalla Pozza domenica 18 settembre al pomeriggio incontra un avversario ostico fuori sede.

Si tratta del Bologna femminile: una squadra che la scorsa stagione ha saputo difendersi molto bene ed ha sofferto solamente la mancanza dei gol, carenza che la dirigenze felsinea ha deciso di arginare con alcuni acquisti, quello più eclatante è probabilmente l'arrivo di Martina Gelmetti.



L’ex Riccione è arrivata in serie C a gennaio ed in 6 mesi ha segnato ben 27 gol, terza nella classifica delle marcatrici della serie C dietro a Dalla Santa (28) e Basso (33).Numeri da capogiro che rendono la formazione romagnola un’avversario ancora più pericoloso. L'ambiente biancorosso si attende una reazione delle biancorosse per rivedere la squadra dal carattere indomito della scorsa stagione.