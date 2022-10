Calcio, Serie C femminile: il Vicenza vince 2-1 sul Venezia con gol di Penzo e Basso

Il match in casa sul campo di Altavilla per il Vicenza Calcio Femminile inizia positivamente per le biancorosse: al 5’ gol di Penzo su assist di Sule che raccoglie il filante di Missaggia. E’ l’1-0.

Al 21’ occasionissima per Battilana che raccoglie in area su calcio d’angolo di Montemezzo, ma batte alle stelle.

Al 30’ del primo tempo Sule è protagonista di un’altra azione con una triangolazione con Basso. La stessa Sule in area non riesce ad arrivare bene sulla palla e calcia in modo debole. La palla è per il portiere avversario del Venezia.

Un minuto dopo è Missaggia che riceve un assist da Basso, colpisce in scivolata e per pochissimo la palla esce lato dalla porta veneziana.

Nella ripresa al 16’ gol annullato a Penzo per fuorigioco. L’arbitro ha ritenuto che il passaggio vincente di Cattuzzo, che aveva ricevuto palla da Montemezzo, fosse arrivato in posizione irregolare.

Gol fallito, gol subito. E infatti le arancioneroverdi al 31’ della ripresa segnano: il gol è di Bonnin Rossello che sola davanti al portiere biancorosso lo beffa e mette in rete. Siamo al pareggio: 1-1.

Il Vicenza femminile reagisce e spinge. Il gol del vantaggio arriva nel recupero al 49’ con la bomber Basso che è messa nelle condizioni di trovarsi da sola davanti al portiere lagunare da Missaggia: è il 2-1 definitivo!.

TABELLINO - VICENZA CALCIO FEMMINILE - VENEZIA CALCIO FEMMINILE, 2-1 (1-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli (dal 59’ 10 Pagiarino), 19 Schiavo, 2 Gobbato, 4 Missiaggia (c), 6 Battilana, 16 Sule, 8 Cattuzzo, 9 Basso, 5 Penzo (dal 88’ 14 Bauce), 7 Montemezzo

IN PANCHINA: 12 Dalla Via, 15 Pegoraro, 11 D’Angelo, 20 Plechero, 13 Cecchinato, 17 Lugato, 18 Maddalena.

Allenatore: Moreno Dalla Pozza

VENEZIA CALCIO: 1 Limardi, 8 Verdaguer Sanchez (dal 65’ 30 Tuia), 10 D’Avino (da int. 9 Laaroussi), 18 Cacciamali (dal 88’ 21 Paulio), 19 Barro, 20 Mella (da int. 7 Zuanti), 24 Salvi, 25 Carleschi, 26 Sclavo (dal 83’ 14 Airola), 29 Piazza (c), 97 Bonnin Rosello

IN PANCHINA: 3 Grossi, 14 Airola, 22 Pinel, 27 Govetto.

ALLENATORE: Geppino Marino

ARBITRO: Sabri Ismail (Rovereto). Assistenti: Sandri N., Visentin G. (Vicenza)

RETI: 5’ Penzo (Vi); 76’ Bonnin Rosello (Ve); 90+4’ Basso (Vi).

NOTE: campo in buone condizioni, giornata velata, temperatura sui 22 gradi centigradi. Ammonite: 44’ D’Avino; 51’ Schiavo; 58’ Sclavo ; 66’ Barro.

Espulso: 90+5’ Marino (All. Venezia). Recupero: 1’; 5’.