Calcio, serie C femminile: Il Vicenza calcio pareggia 1-1 a Marcon con il Venezia 1985

Dal “Nereo Rocco” di Marcon (Venezia) il Vicenza Calcio Femminile si porta a casa un punto: con il Venezia 1985 finisce 1-1. Si tratta del risultato della undicesima giornata di campionato di serie C femminile girone B. E tanto basta per essere al quinto posto in classifica, sopra di un punto rispetto al Padova.

Un incontro equilibrato tra due squadre ben preparate.

Per le biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza torna sul mando erboso la bomber Marta Basso rimasta a riposo una giornata. Ed è suo il gol del pareggio.

Sono le padrone di casa ad andare a rete nel primo tempo al 18: dribbling di Canciello su due avversarie, assist a Tosatto che tira in porta: il suo tiro viene quasi bloccato da Palmiero Herrera che all’ultimo si fa sfuggire la palla dalle mani: è rete del vantaggio veneziano.

Nel primo tempo il Vicenza ha un’occasione importante al 26’ con Basso vicinissima al gol su assist di Battilana: ma la numero 9 biancorossa scivola all’ultimo e non riesce ad imprimere forza al tiro facile presa per il portiere

Il gol del pareggio del Vicenza arriva al 21’ della ripresa: cross di Missiaggia, raccoglie Marchiori che di testa serve Basso in area: l’attaccante sbuca oltre la difesa, tira, colpisce la traversa “sotto” e la palla supera la linea: è il gol del 1-1.

Le biancorosse ringalluzzite dal gol a quel punto pressano la squadra di capitan Centasso: al 34’ occasione per Cattuzzo che calcia in porta ma sopra la traversa su assist di Basso; a 2’ dalla fine è Marchiori di testa che sfiora la rete su cross di Montemezzo: la palla finisce a lato di poco.

Vicenza si trova a 20 punti in classifica al quinto posto, sopra di uno rispetto al Padova, ma a -6 da Bologna Women che guida il girone.

Nella foto Marta Basso esulta per il gol

TABELLINO - Venezia Calcio 1985 - Vicenza Calcio Femminile 1-1 (1-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 13 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 19 Schiavo, 69 Gobbato (dal 45’ 14 Bauce; dal 64’ 22 Marchiori), 4 Missiaggia (c), 6 Battilana, 16 Sule, 21 Cattuzzo, 9 Basso, 5 Penzo, 7 Montemezzo

IN PANCHINA: 1 Dalla Via, 15 Pegoraro, 2 Cecchinato, 20 Plechero, 24 Pagiarino, 99 D’Angelo, 8 Maddalena, 14 Bauce, 22 Marchiori

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

VENEZIA CALCIO 1985: 1 Paccagnella, 2 Gastaldin, 4 Amidei, 6 Bortolato, 7 Tosatto (dal 67’ 16 Tasso), 9 Longato, 14 Baldassin, 23 Scaroni, 22 Canciello (dal 58’ 17 Fusetti), 27 Vivian (dal 52’ 15 Wester), 90 Centasso (c)

IN PANCHINA: 11 Guizzonato, 12 Skofelt, 13 Roncato, 15 Wester, 17 Fusetti, 19 Boschiero, 20 Baldan, 16 Tasso, 45 Conventi

ALLENATORE: Giancarlo Murru

ARBITRO: Zilani Stefano (Trieste). Assistenti: Uva D., Francia J. (Mestre)

RETI: 18’ Tosatto (Ve); 66’ Basso (Vi).

NOTE: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Ammonite: 80’ Scaroni, 90’ Amidei. Recupero: 2’; 4’.

Le due squadre assieme nella foto di gruppo prima del match

CLASSIFICA Serie C Femminile (Girone B) dopo 11 partite:

Bologna Women, 31

Meran Women, 28

Lumezzane, 25

Venezia Calcio, 21

Vicenza Calcio Femminile, 20

Padova Femminile, 19

Jesina Femminile, 18

Femminile Riccione, 17

Venezia Calcio 1985, 17

Villorba Calcio, 13

Centro Storico Lebowski, 11

Triestina Calcio Femminile, 10

Portogruaro Calcio Femminile, 10

Rinascita Doccia, 4

Sambenedettese, 4

Orvieto FC, 2