Calcio, serie C femminile: il Vicenza Calcio batte 6-0 il Padova

Si è giocata sabato 8 aprile 2023 la 22esima giornata del campionato di Serie C girone B femminile tra Vicenza calcio e Padova, match che si è concluso sul 6-0. Il Vicenza in casa segna il primo gol al 9' minuto su azione di Basso che riceve palla con un cross da Marchiori e mette in rete. Il raddoppio arriva al 26' con un gol di ottima fattura di Battilana che approfitta della respinta del portiere del Padova sul tiro di Montemezzo. Il risultato alla fine della prima frazione di gioco è di 2-0.

Nella ripresa il primo gol arriva all'ottavo con Sule ben posizionata a centro area su assist di Basso. Il quarto gol arriva al 29' sempre su azione sviluppata sulla fascia sinistra con un cross di Fasoli intercettato di testa da Penzo che invia la palla sul secondo palo e sorprende l'estremo difensore biancoscudato. Al 30' è la volta di Sule che di testa segna il 5 a 0 infine l'ultimo gol il sesto segnato dalla giovane Plechero su assist di Penzo il match in casa delle bianco rosse guidate da Mr Moreno dalla Pozza finisce sei a zero e il Vicenza si assesta in quarta posizione in classifica.