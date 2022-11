Calcio, serie C femminile: il Vicenza batte il Villorba per 3-0

Il Vicenza femminile allenato da Moreno Dalla Pozza sta tornando ad essere sé stesso, quella squadra che i tifosi hanno conosciuto lo scorso anno e che ha concluso il campionato al secondo posto. In trasferta a Villorba le biancorosse si impongono per 3 reti a zero: si tratta della terza vittoria consecutiva che fa ben sperare. A dir la verità si trovano contro una squadra tecnicamente meno dotata e soprattutto priva di un portiere di ruolo per l'assenza sia della titolare sia delle riserve: l'allenatore trevigiano è stato costretto a mettere tra i pali un terzino.

Dopo alcuni fuochi di paglia in apertura di match delle trevigiane in cui si mette in luce Zilio, il Vicenza prende in mano le redini del gioco. E dopo 15' Cattuzzo sblocca il risultato su assit (cross) di Montemezzo: è la rete dello 0-1. Sule di testa si ripete al 18' su cross di Basso e colpisce l'esterno del palo.

Il Villorba reagisce e mette sotto pressione le vicentine per il resto del primo tempo.

Nella ripresa le padrone di casa si presentano un po' spente e ne approfitta la giovane attaccante biancorossa Sule a finire l'azione in rete addirittuta dribblando il portiere. E' il 17' e il risultato si fissa sullo 0-2.

Al 25' il portiere biancorosso Palmiero Herrera salva il risutlato su un tiro al volo di Peron.

Il terzo gol del Vicenza arriva a 6' dalla fine: Cattuzzo riceve un passaggio filtante da Fasoli e calcia nello specchio della porta: respinge il portiere del Villorba e la palla finisce vicino a Sule che ribadisce nel sacco mettendo a sedere il portiere-terzino Donadel! E' lo 0-3 definitivo.

Una vittoria che per le biancorosse vale il quarto posto della classifica a pari merito con il Padova femminile. In testa Merano e Bologna a pari merito con 25 punti, poi lLumezzane con 19 e seguono Vicenza e Padova con 16.