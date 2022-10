Calcio, serie C femminile: il Vicenza batte il Lumezzane 3-1

Il Vicenza Calcio Femminile di mister Moreno Dalla Pozza torna a giocare un’ottima partita e a vincerla. E’ successo in casa contro il Lumezzane con il risultato finale di 3-1. In gol Basso su rigore al 43’, pareggio del Lumezzane al 6’ della ripresa, ma poi in chiusura al 40’ segna Sule su azione e Montemezzo nel recupero.

Domenica pomeriggio con un sole splendente e un clima mite sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina. Un centinaio gli spettatori.

Il Vicenza inizia in attacco e al 2’ ci prova Cattuzzo con un tiro da fuori area ma il pallone si perde alto alla destra del portiere avversario Gritti.

Al 5’ la squadra ospite prova a rispondere con una bella azione manovrata che porta Asperti sola davanti a Palmiero Herrera che risponde per ben due volte con delle super parate.

Lumezzane costretto al cambio al 14’, fuori Muraro per infortunio e dentro la numero 19 Ronca.

Al 18’ Montemezzo sulla fascia sinistra serve un bel pallone lungo linea per Sule: la giovane attaccante vicentina finalmente ristabilitasi dopo un infortunio, salta l’avversaria Valtulini in velocità, ed entra in area e viene atterrata: per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore e ammonizione per il difensore.

Sul dischetto si presente Cattuzzo che calcia in modo prevedibile e Gritti para.

Il Lumezzane reagisce e al 25’ con un lancio millimetrico di Scarpellini va in rete con Velati, ma l’azione viene fermata per offside dal direttore di gara.

Al 31’ insiste il Lumezzane: Velati gioca a memoria su Redolfi che crossa al centro, pallone che viene deviato da Fasoli che per poco non serve un assist involontario alla stessa Velati; la palla poi si perde sul fondo.

Al 38’ da segnalare un calcio d’angolo per il Vicenza: Penzo colpisce di testa da distanza ravvicinata, ma il portiere Gritti fa sua la sfera, salvando ancora il risultato.

Al 40’ ancora un corner per le biancorosse che provano una schema: pallone servito da Montemezzo fuori area per Cattuzzo che si libera con un sombrero dell’avversaria e tira in porta ma la palla è fuori di poco.

Il Vicenza continua a fare gioco: al 41’ azione fantastica di Basso che con una finta salta la sua diretta avversaria, mette palla al centro e calcia in porta. Gritti stavolta non è impeccabile respinge corto, ma arriva Sule che anticipa Lacchini e viene atterrata: è rigore! Sul dischetto si presenta Basso che spiazza Gritti e porta in vantaggio le biancorosse. E’ il quinto centro in campionato per la centravanti berica.

Il primo tempo si chiude con il recupero sul 1-0: le biancorosse sono in vantaggio meritatamente nonostante una frazione di gioco equilibrata.

Nel secondo tempo dopo 5’ minuti la vicentina Sule semina di nuovo il panico nella difesa del Lumezzane: la biancorossa parte in velocità, entra in area ma il suo tiro finisce sull’esterno della rete.

Nell’azione seguente il Lumezzane pareggia: è il 6’ e l’azione delle ospiti si sviluppa da destra a sinistra. Ronca apre a sinistra per l’arrivo da dietro di Redolfi che calcia, Palmiero respinge la palla e la prima a raggiungere la sfera è Valesi che deposita in rete.

Al 16’ prima sostituzione per mister Dalla Pozza tra le fila beriche: esce Penzo, dentro Bauce.

La nuova entrata serve immediatamente un bel pallone a Basso che salta in velocità la difesa del Lumezzane, mette un bel pallone rasoterra all’indietro per Catuzzo che viene però murata da Belotti.

Al 18’ ancora il Vicenza che si rende pericoloso con Basso che crossa al centro, Lacchini quasi la combina grossa sparando addosso a Sule, attenta però Gritti.

Al 30’ girandola di cambi anche per il Lumezzane che prova a mischiare le carte inserendo Forelli per Belotti e Sevsek per l’autrice del goal Velasi.

Al 40’ minuto Sule protegge benissimo palla in mezzo a due avversarie, punta e salta Lacchini e scarica un destro imprendibile nella porta del Lumezzane: Gritti non può nulla. E’ il 2-1. Gioia incontenibile per l’attaccante biancorossa che sigla la sua prima rete stagionale firmando il vantaggio berico.

L’arbitro assegna 3’ minuti di recupero e il Lumezzane tenta la reazione; ma è ancora il Vicenza con Basso che al 46’ protegge palla e salta due avversari, mette un cross preciso per l’arrivo di Montemezzo che è libera di colpire di testa e insaccare la palla: Vicenza 3 Lumezzane 1.

Prestazione maiuscola da parte delle biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza che dimostrano carattere e forza contro un Lumezzane ben organizzato ma meno incisivo in attacco.