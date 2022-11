Calcio, serie C femminile: è goleada per il Vicenza Calcio contro la Sambenedettese (9-0), tripletta di Sule in 7'

Risultato clamoroso sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina per il Vicenza Calcio Femminile che batte la Sambenedettese per 9-0. A dir la verità la partita l'ha "ammazzata" la giovane attaccante biancorossa Sule che ha segnato dal 16' minuto del primo tempo ben 3 reti in soli sette minuti!

La prima rete arriva come dicevamo al 16’: filtrante di Cattuzzo che scavalca la difesa, Sule raccoglie agilmente il pallone e scatta sola verso il portiere, lo supera e segna. E’ l’1-0.

Al 18’ la giovane attaccante si ripete: recupero palla di Montemezzo che spiazza la difesa avversaria, passaggio per Sule che calcia da fuori, il portiere salta per prendere il pallone ma lo manca e si insacca alle sue spalle. E’ il 2-0.

Al 23’ terzo gol di una scatenata Sule che raccoglie una palla rinviata male dalla difesa avversaria: con un tiro a giro sul secondo palo insacca la terza rete: 3-0.

Dopo dieci minuti al 33’ sempre Sule recupera una palla sulla linea di fondo, salta un difensore, crossa in direzione dell’area piccola per Marchiori che si gira e segna: 4-0.

Passano sei minuti e un filtrante di Missiaggia mette Cattuzzo a tu per tu col portiere avversario: 5-0.

Nella ripresa la prima rete arriva al 11’ grazie ad un’azione impostata da Montmezzo che offre un assist a Penzo che calcia in porta e l’estremo difensore non trattiene: 6-0.

Seguono ottime occasioni per Penzo e Plechero sventate dalla difesa marchigiana.

Negli ultimi 20’ ben tre gol ma le marchigiane non ci sono più con la testa: al 70’ bella rete di Bauce che raccoglie un rinvio corto e dal limite poi calcia in rete: 7-0.

Tre minuti dopo è Bauce che segna su assist di Missaggia: 8-0.

E infine al 90’ il nono gol su rigore: è Plechero scatenata in area che viene placata dalla difesa. Dagli undici metri trasforma Maddalena.

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile - Sambenedettese 9-0 (5-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 13 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 19 Schiavo (45’ 8 Maddalena), 69 Gobbato, 4 Missiaggia (c), 6 Battilana (56’ 24 Pagiarino), 16 Sule (45’ 14 Bauce), 21 Cattuzzo, 22 Marchiori (61’ 20 Plechero), 5 Penzo, 7 Montemezzo (56’ 11 Dal Bianco)

IN PANCHINA: 1 Dalla Via, 15 Pegoraro, 2 Cecchinato, 9 Basso.

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

SAMBENEDETTESE: 1 Sbranchella, 2 Langiotti, 3 Tarakhel, 4 De Luca, 5 Natalini, 6 Di Salvatore, 7 Ponzini (dal 79’ 16 Mandolesi), 8 Marano (c), 9 Poli, 10 Pontini, 11 Sacchini

IN PANCHINA: 13 Lelli, 14 Sgariglia, 15 Angelini, 17 Belleggia, 12 Castiglione, 18 Ferretti

ALLENATORE: Enrico Gregori

RETI: 16’, 18’, 23’ Sule (V); 33’ Marchiori (V); 39’ Cattuzzo (V); 56’ Penzo (V); 70’, 73’ Bauce (V); 90’ Maddalena (r) (V).

ARBITRO: Michele Piccolo (Pordenone). Assistenti: Centomo e Alim (Schio)

NOTE: campo in buone condizioni, temeratura autunnale, cielo velato. Recupero: 1’; 0’.