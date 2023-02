Calcio, serie C femminile: a Tavarnuzze di Firenze il Vicenza Calcio vince per 2-0 contro il Lebowsky

Squadra in casa C. S. Lebowski

In terra toscana il Vicenza calcio femminile inizia col brivido: al 5’ Maddalena prima e capitan Missaggia poi riescono a sventare una netta occasione da gol su cross di Carrozzo per le padrone di casa del Centro Storico Lebowsky: prima contrastano e poi il capitano spazza via palla togliendola dai piedi della centravanti Sacchi pronta a trafiggere la rete da dentro l’area.

A sbloccare il risultato è la nigeriana Rafiat Folakemi Sule al 11’: Montemezzo recupera palla la passa a Sule che salta un’avvrsaria, si accentra e tira in porta: è gol con la complicità del portiere di casa che commette un clamoroso errore.

Al 27’ vicina al gol Ponte su assist di Marchiori: la palla va a lato di poco.

Nella ripresa al 5’ è proprio Ponte che raddoppia su assist di Montemezzo: l’attaccante cambia direzione più volte, riuscendo saltare la diretta marcatrice; una volta libera lascia partire il tiro di sinistro sul secondo palo. E’ il 2 a zero.

Da segnalare al 32’ del secondo tempo l’occasione per accorciare le distanze del Lebowsky: Erriquez per poco non riesce a deviare la verticalizzazione di Diamanti e il pallone va sul fondo.

Ma c’è anche l’occasione a 5’ dalla fine per il terzo gol del Vicenza: cross di Basso, deviato da un difensore avversario che finisce sui piedi di Cattuzzo, ma la conclusione a rete è di un soffio fuori misura.

La vittoria conferma al quinto posto in classifica con 36 punti il Vicenza Calcio Femminile. In testa il Bologna con 55 punti, seguono Merano, Lumezzane e Venezia. Sotto Vicenza il Padova a tre lunghezze.

TABELLINO - Centro Storico Lebowski - Vicenza Calcio Femminile, 0-2 (0-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 13 Palmiero Herrera, 2 Cabrera Gonzalez (dal 84’ 20 Plechero), 24 Pagiarino, 4 Missaggia (c), 6 Battilana, 7 Montemezzo, 16 Sule (dal 73’ 99 D’Angelo), 21 Cattuzzo, 27 Ponte (dal 51’ 9 Basso), 8 Maddalena (dal 80’ 15 Pegoraro), 22 Marchiori (dal 61’ 14 Bauce)

IN PANCHINA: 12 Ramon, 69 Gobbato, 14 Bauce, 5 Penzo, 19 Schiavo.

ALLENATORE: Dalla Pozza

CENTRO STORICO LEBOWSKI: 1 Manfredini, 2 Benucci, 3 Corsiani (dal 58’ 16 Dominici A.), 4 Dominici M., 5 Baroni (dal 72’ 13 Diamanti), 6 Mannucci, 7 Carrozzo, 8 Orlandi (c), 9 Sacchi (dal 72’ 15 Erriquez), 10 Valoriani, 11 Mosconi (dal 66’ 17 Tamburini)

IN PANCHINA: 14 Alessandrini.

ALLENATORE: Serrau

ARBITRO: Chirnoaga di Tivoli

RETI: 11’ Sule; 50’ Ponte

NOTE: campo in buone condizioni. Recupero: 0’; 5’.