Calcio, serie C: FC Arzignano Valchiampo in trasferta sul campo del Pordenone. Per Bianchini ci vuole coraggio e attenzione!

Domenica 9 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro (Udine) l’Arzignano Valchiampo scenderà in campo contro il Pordenone di mister Mimmo Di Carlo.

L’arbitro sarà Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato da Mattia Bartolomucci di Ciampino, Franco Iacovacci di Latina, David Kovacevic di Arco Riva.



IL MISTER BIANCHINI: CORAGGIO E MASSIMA ATTENZIONE!

«Partita bella da giocare contro una squadra forte che punta alla vittoria finale. Sarà una partita da affrontare con determinazione, entusiasmo e consapevolezza - così l’allenatore giallocelste Giuseppe Bianchini nella conferenza pregara -. Siamo pronti e consapevoli che possiamo dire la nostra - prosegue -. La speranza è sempre quella di andare al Teghil a fare la partita con le nostre caratteristiche, senza snaturarci e cercando di andare a fare il risultato. Sono fiducioso perché i ragazzi stanno bene e si stanno allenando bene».

E chiude Bianchini: «Dobbiamo avere coraggio e massima attenzione in tantissime situazioni. Anche noi abbiamo le nostre armi da sfruttare e possiamo andare a far bene».



L’ATTACCANTE PARIGI: CI ASPETTA LA PARTA PIU’ DIFFICILE

«Sono state due settimane intense perché abbiamo affrontato partite impegnative con il Trento e con la Triestina - analizza Giacomo Parigi, attaccante dell’Arzi -. Abbiamo fatto due ottimi risultati e adesso abbiamo la terza partita che forse è quella più difficile perché andiamo ad affrontare una squadra veramente tosta. Dovremo mettere in campo tutte le qualità che abbiamo: intensità, cattiveria, voglia, grinta. Dobbiamo riuscire a portare a casa il miglior risultato possibile per continuare in questa strada positiva che la squadra sta facendo e che spero e penso ci possa portare ad ottimi risultati».



«Le sensazioni sono positive. Dobbiamo rimetterle in campo e fare di tutto per dare il massimo - conclude Parigi -. Abbiamo ancora margini di miglioramento e dobbiamo dimostrarlo ogni domenica».