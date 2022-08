Calcio, Serie C - Fabio Scarsella al LR Vicenza: “Qui ci sono tutte le possibilità per fare bene”

Fabio Scarsella 33 anni originario di Alatri nel Frusinate, è biancorosso da alcune settimane ed ha già debuttato nelle amichevoli estive. Nella sua carriera ha raggiunto la promozione con la Cremonese nel 1016-2017 e nella stagione appena conclusa con il Modena, squadra con la quale ha conquistato anche la Supercoppa di serie C. Il centrocampista centrale si è presentato ufficialmente a “Casa Vicenza” l’11 agosto 2022. Intanto ha scelto il numero 17.

«A fine stagione - ha dichiarato Scarsella - ho capito che non rientravo più nei piani del Modena. E’ stata una cosa un po’ inaspettata visto il rendimento personale e di squadra. Senza rancore ho salutato e ringraziato. Poi ho saputo dell’interesse del L.R. Vicenza ed una piazza così è un passo avanti vista la storia del Vicenza, la tradizione e l’ambizione della proprietà e della piazza».

«Mi sono lanciato in questa nuova avventura, senza proclami. Sappiamo di dover fare un campionato importante e di riaccendere l’entusiasmo. Stiamo lavorando tantissimo e duramente perché sappiamo che il campionato di serie C è lungo e difficile».



QUAL E’ IL SEGRETO PER RAGGIUNGERE LA PROMOZIONE IN B?

«Una ricetta giusta non c’è - spiega Scarsella - perché si devono incastrare tante situazioni per vincere. Una cosa che non deve mai mancare è il gruppo perché nei momenti difficili ti aiuta. Poi il sacrificio e il rispetto».

«Qui ci sono tutte le possibilità per fare bene e noi ce la metteremo tutta».



BALDINI ALLENATORE OFFENSIVO

«Il Mister ci chiede di attaccare con tanti uomini e finalizzare l’azione - spiega il centrocampista col vizio del gol -. Noi siamo a sua completa disposizione: seguiamo le indicazioni dell’allenatore e mettiamo in pratica le sue idee. Dobbiamo mettercela tutta. Siamo una squadra nuova e non abbiamo tanto tempo. Comunque lavoriamo molto bene, con entusiasmo. E’ un ambiente bello».



UN CENTROCAMPISTA COL VIZIO DEL GOL

«E’ una mia caratteristica (il vizio del gol, ndr) - ha spiegato Scarsella -. Spero di dare un contributo anche sotto altri aspetti. Sono comunque un giocatore di corsa che cerca di recuperare più palloni possibili. La mia caratteristica più evidente sono gli inserimenti. Il mio contributo deve anche essere quello di aiutare i giovani ad inserirsi, visto che ormai sono un giocatore esperto».

«A me non interessano gli obiettivi personali - ha sottolineato il 33enne -, sono disposto a rinunciare ai miei goal per l’obiettivo del L.R. Vicenza. A me interessa solo l’obiettivo di squadra».



LE SQUADRE DA BATTERE DELLA SERIE C

«Penso che il Pordenone, il Padova, la Triestina, la Feralpi e il Novara stiano allestendo formazioni ambiziose». Ed avverte Scarsella: «Se però cominciamo a concentrarci sui risultati degli altri, perdiamo troppe energie che invece ci servono. Dobbiamo pensare a noi stessi, a lavorare e ad amalgamarci il prima possibile e poi dobbiamo andare in campo e dare il massimo».