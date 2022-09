Calcio, serie C: debutto esplosivo per il LR Vicenza al Menti con la Pro Sesto: 6-1

Dopo qualche minuto di studio il LR Vicenza "prende il campo" e mette sotto la Pro Sesto in maglia di color giallo-verde fosforescente. I padroni di casa con la tradizionale maglia biancorossa. Inizialmente tra i vicentini sono protagonisti in attacco Rolfini, Ferrari e Dalmonte che vanno al tiro in porta, ma senza successo. La regia di Jimenez funziona.

Al 4’ il portiere degli ospiti Del Frate è costretto alla deviazione fuori area di testa per fermare Rolfini. Un minuto dopo è Ferrari che in area calcia di poco fuori. All’8’ Ferrari è a terra in area dopo uno scontro con i difensori, ma l’arbitro ordina di proseguire il gioco.

Al 13’ occasionassima per Dalmonte su assist di Ferrari, che dalla destra calcia un rasoterra che il portiere avversario para. Un minuto dopo su calcio d’angolo Padella colpisce di testa e la palla è fuori di poco. Ancora Dalmonte, scatenato, che al 19’ fa partire un altro tiro parato da Del Frate.

GOL DELLA PRO SESTO CHE VA IN VANTAGGIO

Ma al 25’ su una delle pochissime azioni dei lombardi arriva il gol beffa di Bruschi: una punizione che taglia tutta l’area, nessuno la tocca e Confente non riesce a intercettare la palla. Siamo allo 0-1 nonostante il Lane abbia dominato per oltre 20’. Clamorosi errori e sviste della difesa in occasione del gol: l’azione parte da una punizione per un fallo di Padella evitabilissimo: la difesa si dimostra esitante e debole. Il Lane a questo punto è meno esuberante.



PAREGGIA FRANCO “EL LOCO” FERRARI

Al 40’ Ferrari segna cogliendo la punizione a favore: si gira in area e segna sotto la Curva Sud. Inevitabile l’ovazione del Menti! E’ 1-1. Positivo che “El Loco” si sia sbloccato con la maglia biancorossa. Durante le amichevoli della pre-season era rimasto a secco.

Per chiudere la prima frazione di gioco rimane da segnalare l’iniziativa di Jimenez al 43’ che salta due difensori e tira sul secondo palo: la palla esce di poco.

Nel primo tempo il Vicenza ha costruito molto ma è stato poco deciso davanti alla porta avversaria. Sul gol subito da Confente, un vero e proprio “gollonzo”: si tratta di un episodio da analizzare. La prima impressione è che la difesa debba trovare maggiore intesa.

IL SECONDO TEMPO: GOL DI SCARSELLA, ROLFINI, DALMONTE, FERRARI, JIMENEZ

Nella ripresa al 5’ cross di Dalmonte per Ierardi che non aggancia, la palla resta in una posizione favorevole per l’arrivo di Scarsella che insacca il 2-1.

E poi affonda col 3-1 Rolfini al 16’: la Pro Sesto subisce la botta dopo i due gol di vantaggio del Lane.

Al 21’ su ribattuta va in gol di testa l’attivissimo Nicola Dalmonte! E’ il 4-1: poker del Vicenza che ne ha ancora da giocare.

Dopo una girandola di cambi per entrambe le formazioni arriva la doppietta dell’italo-argentino Franco Ferrari che al 29’ segna di testa su assist di Dalmonte: l’esterno è uno degli uomini chiave di questo successo. E’ 5-1 per il Lane! Quattro gol in mezzora per la squadra di patron Rosso.

Un debutto in campionato esplosivo per il Vicenza.

Infine il sigillo di Jimenez su assist di Ferrari al 43'. Vicenza 6, Pro Sesto 1.