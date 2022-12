Calcio, serie C, Coppa Italia: il LR Vicenza batte la Viterbese con due reti di Scarsella

Il Vicenza di mister Francesco Modesto batte allo stadio “Enrico Rocchi” la Viterbese per 2-0 con una doppietta del centrocampista 33enne Fabio Scarsella.

PRIMO TEMPO

Il primo tempo inizia sotto la pioggia su un terreno pesante. Il match per la prima mezzora viene giocato soprattutto a centrocampo; bene la difesa del Lane che neutralizza le poche incursioni gialloblù. Tra i vicentini si mette in luce il giovane centrocampista della Primavera Lattanzio. Si vedono nel grigiore generale alcuni spunti degli attaccanti con occasioni per Giacomelli (autore di un tiro insidioso al 18’ parato dal portiere avversario) e Rolfini.

Da segnalare purtroppo un infortunio per Cataldi al 30’: molto preoccupati i compagni del Lane per una probabile distorsione della caviglia.

Entra l’attaccante Alessio per il centrocampista Cataldi uscito in barella.

Dal 25’ il LR Vicenza costruisce e ci prova con Begic, Rolfini e Giacomelli a costruire azioni vincenti in attacco, ma non conclude nello specchio della porta.

Più volte nel finale di tempo mister Modesto dalla panchina ha esortato il centrocampo a salire in area avversaria. E proprio uno dei più richiamati dall’allenatore biancorosso segna il gol del vantaggio: prima Alessio tira in porta ma prende il palo e la palla carambola sulla difesa che mette in angolo. Dal corner si sviluppa un’azione con un tiro di Begic di prima intenzione e con una deviazione di Scarsella che spiazza all’ultimo il portiere gialloblu. E’ il 49’ ed è gol, lo 0-1 per il LR Vicenza sulla Viterbese. In un primo momento il centrocampista non ha nemmeno esultato pensando di essere in fuorigioco: l’arbitro però ha confermato la rete per il vantaggio biancorosso.



SECONDO TEMPO

Raddoppio del LR Vicenza in apertura della ripresa al 2’: traversone di Giacomelli e deviazione in porta sul secondo palo di testa e in tuffo ancora di Scarsella. Ed è 0-2. E doppietta del calciatore che ha avuto poco spazio in campionato.

E dopo il gol torna la pioggia battente. Il campo è pesante, non è facile giocate la palla.

Al 19’ è l’attaccante Alex Rolfini ad andare vicino al gol: tiro di destro sul primo palo ma respinta del portiere Fumagalli.

Al 20’ palo di Jack.

Al 26’ Modesto inserisce Parlato per Begic e Stoppa per Giacomelli.

Al 28’ il neo entrato Stoppa su assist di Alessio si trova a due passi dalla porta e tira: gli chiude lo specchio Fumagalli.

A 6’ dal 90’ fanno il loro esordio in prima squadra anche i biancorossi della Primavera Mion e Pellizzari che sostituiscono Jimenez e Rolfini.

Da segnalare in chiusura della seconda frazione di gioco anche una rete di Corradi annullata dal direttore di gara per un fallo precedente in attacco di Cappelletti.