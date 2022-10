Calcio, serie C: clamoroso, il Vicenza dopo 45’ perde 0-1 con la Pro Patria

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

Il gol che offre il momentaneo vantaggio al LR Vicenza è di Perotti che al 25’ su cross di Più dal fondo ha approfittato della superiorità numerica dell’attacco della Pro Patria rispetto al Vicenza (Padella rimane a terra) e mette a sedere il portiere berico Confente.

Fino ad allora i biancorossi avevano preso in mano le redini del gioco e costruito grazie soprattutto a Ronaldo e Giacomelli una serie di azioni offensive interessanti che però non hanno portato a conclusioni nello specchio della porta difesa da Del Favero.



Dopo il gol subito gli undici di mister Baldini reagiscono ancora costruendo gioco ma non riescono a trovare spazio per andare verso la porta in modo convincente.La partita a tratti è nervosa: Cavion è stato ammonito al 9’.