Calcio, serie C/B femminile: il Vicenza calcio vince a Lumezzane di misura (1-2)

Allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane il Vicenza Calcio Femminile nella 23esima partita di campionato di serie C batte le padrone di casa, terza forza del campionato, per 1-2.

Nel primo tempo le squadre si affrontano su ritmi elevati con frequenti capovolgimenti di fronte. Le padrone di casa hanno qualche occasione da rete, le biancorosse di Moreno Dalla Pozza invece faticano ad impegnare il portiere avversario.

In chiusura di frazione al 47’ Daleszczyk impegna l’estremo difensore biancorosso Dalla Via con uanpunizione dal limite dell’area. Il portiere devia sull’incrocio dei pali, e sulla respinta ne nasce una mischia che si conclude con palla fuori.

Nella ripresa la musica cambia: al primo minuto il Vicenza è già in attacco con Ponte che difende bene palla, appoggia a Cattuzzo che apre per Sule sulla destra, tiro parato da Gritti.

Al 12’ la biancorossa Marchiori recupera palla a metà campo, riparte e serve Basso a destra: l’attaccante si accentra e calcia di sinistro, ma l’estremo difensore di casa, Gritti, para a terra.

Al 15’ la rete del vantaggio delle bresciane: palla veloce sulla sinistra con Appiah in velocità che appoggia a centro area dove Paris appoggia in rete. E’ l’1-0.

Passano pochi minuti e al 17’ arriva il pareggio: Marchiori parte in velocità sulla fascia sinistra salta la marcatrice, serve un filtrante a Sule a centro area e il suo tiro sbatte sul palo. Basso si avventa sulla palla e segna per l’1-1.

Il raddoppio delle biancorosse arriva dopo 2’: corner di Montemezzo, Schiavo prolunga di testa, dal limite dell’area la palla arriva a Cattuzzo che serve Missiaggia che segna dagli 11 metri in movimento. Eì l’1-2.

Al 27’ della ripresa il portiere del Vicenza Dalla Via cade male durante una parata, sbatte con violenza sul fianco ed è costretta ad uscire. Al suo posto entra Palmiero Herrera.

C’è spazio ancora per una azione pericolosa delle vicentine al 35’: corner battuto da Marchiori, Penzo di testa schiaccia, ma Gritti para sulla linea.



IL TABELLINO - LUMEZZANE - VICENZA, 1-2 (0-0)

LUMEZZANE: Gritti, Forelli, Redolfi (82’ Asperti), Daleszczyk, Belotti, Canobbio, Paris (78’ Sardi De Letto), Salimbeni, Camilla Ronca (59’ Scarpellini), Valesi (87’ Freddi), Appiah (78’ Francesca Ronca).

In panchina: Boanda, Brocchetti, Zavarese, Valtulini.

Allenatore: Mazza.

VICENZA: Dalla Via (73’ Palmiero), Fasolini, Schiavo, Cabrera, Missiaggia, Battilana, Sule, Cattuzzo, Ponte (55’ Marchiori), Basso (87’ Bauce), Montemezzo (78’ Penzo).

In panchina: Pegoraro, D’Angelo, Plechero, Pagiarino, Maddalena.

Allenatore: Dalla Pozza

ARBITRO: Laugelli di Casale Monferrato

RETI: 15’ st Paris (L); 17’ st Basso (V); 19’ st Missaggia (V)

NOTE - Ammonita: Daleszczyk. Recupero: 2’ pt; 6’ st.