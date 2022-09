Calcio, serie C: Arzignano pareggia con la Triestina (1-1)

Ottima prestazione nella prima partita di C al Dal Molin contro la Triestina per il FC Arzignano Valchiampo che va in vantaggio al 22’ del primo tempo su calcio piazzato: calcio d’angolo di capitan Casini e Ivo Molnar posizionato sul secondo palo devia di testa in rete alle spalle del portiere alabardato Pisseri.

Gioca davvero bene per tutta la prima frazione l’Arzignano che però al 35’ subisce una rete da un tiro imprendibile da fuori area di Felici: Volpe non ce la fa proprio a intercettare la sfera. Non ha fortuna incede capitan Casini che replica qualche minuto dopo dalla distanza ma il portiere triestino fa sua la sfera.

Alla fine il primo tempo si conclude in parità sul 1-1.

Nella ripresa da segnalare i cambi e le ammonizioni per Cariolato al 6’ e per Casini al 33’ a riprova della sofferenza che i giallo celesti hanno patito nel secondo tempo con una Triestina all’arrembaggio, anche se poco pericolosa verso la porta di Volpe.



TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO-TRIESTINA, 1-1 (1-1)

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Volpe, Casini, Molnar, Fyda (30’ st Parigi), Grandolfo (38’ st Grosso), Cester, Cariolato, Bontempi (6’ st Antoniazzi), Barba (30’ st Bordo), Piana, Bonetto (6’ st Gemignani).

IN PANCHINA: Pigozzo, Saio, Nchama, Penzo, Davi, Tremolada.

ALLENATORE: Bianchini.

TRIESTINA (4-4-2): PPisseri, Ghislandi, Gori, Furlan (35’ st Lombardi), Ganz (22’ st Petrelli), Minesso (22’ st Adorante), Crimi (35’ st Lollo), Di Gennaro, Sabbione, Sarzi, Felici (12’ st Paganini). All. Bonatti.

IN PANCHINA: Mastrantonio, Pozzi, Galliani, Sottini, Pezzella, Ciofani, Lovisa, Rocchi, Pellacani, Rocchetti.

ALLENATORE: Bonatti.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido



: 30’ pt Molnar, 35’ pt Felici.NOTE: cielo sereno, clima gradevole, 25 gradi centigradi, campo in buone condizioni. Ammoniti: Cariolato al 51’ e Casini al 78’. Angoli: 2-1. Recupero: 1’ pt; 3’ st.