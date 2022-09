Calcio, serie C: ammodernato lo stadio "Tommaso Dal Molin" di Arzignano, sabato arriva la Triestina

E' ufficiale: è stato rinnovato e riqualificato lo stadio “Tommaso Dal Molin” che potrà così ospitare le gare professionistiche di Serie C. Dopo la firma dell’accordo tra il Comune di Arzignano e la società FC Arzignano Valchiampo avvenuta lo scorso primo aprile, i lavori di ammodernamento e adeguamento della struttura sportiva sono conclusi.

L’importo preventivato dei lavori è stato di circa un milione di euro, 350mila arrvano dal Comune di Arzignano mentre la parte rimanente è sostenuta dalla società FC Arzignano. La convenzione prevede anche la gestione e la custodia dello stadio per i prossimi 9 anni e ha definito le modalità di esecuzione dei lavori previsti.

All'incontro di presentazione ufficiale della conclusione dei lavori e dell'ammissione dello stadio alla serie C erano presenti allo stadio per il FC Arzignano Valchiampo il presidente Lino Chilese e il direttore generale Matteo Togni, per il Comune di Arzignano il sindaco Alessia Bevilacqua e lìassessore allo sport Giovanni Lovato. Il presidente Chilese ha parlato di "miracolo edilizio" per i lavori realizzati a tambur battente grazie ai tanti imprenditori amici dell'Arzi. L'assessore allo sport ha sottolineato come questo sia davvero un evento storico per la città del Grifo: portare in città la serie C.

GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO (ALLA SERIE C) DELLO STADIO DAL MOLIN

In breve e sinteticamente i lavori di ammodernamento dello stadio Tommaso Dal Molin hanno riguardato prima di tutto la realizzazione del sistema videosorveglianza, l'adeguamento dell'impianto di illuminazione ai requisiti illumino-tecnici della Serie C. E' stato costruito poi un intero nuovo settore per il pubblico con i requisiti di sicurezza per gli "ospiti" (503 posti). E ancora è stata rivista la tribuna principale portata a 1150 sedute a cui si aggiungono le sedute di servizio. Poi è stato realizzato lo Sky box per hospitality e il personale della Questura come previsto dalla normativa. Inoltre si è approfittato dell'intervento per effettuare unìoperazione di efficientamento energetico ed impiantistico. In più sono stati realizzati nuovi spazi polifunzionali, come la nuova sala stampa e la nuova sala anti-doping.

Infine l’amministrazione si è fatta carico, inoltre, di sistemare il tetto dello stadio che aveva subito gravi danni in occasione del maltempo eccezionale che ha colpito Arzignano due anni fa e anche dell’impianto di illuminazione e di sicurezza.