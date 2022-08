Calcio, serie C: al Memorial Santagiuliana LR Vicenza-Virtus Verona, 2-1

Partita che inizia a ritmi blandi con le due squadre che si studiano: è il 27esimo “Memorial Alfonso Santagiuliana” (tradizionale amichevole su invito) tra LR Vicenza e per quest’anno Virtus Verona.

Baldini che ha scelto per il 3-5-2 fa giocare in attacco la coppia Rolfini-Ferrari. In porta Confente e capitano Padella che con Pasini e Ierardi forma la linea difensiva. A Centrocampo con Zonta, Jimenez e Scarsella e sugli esterni Dal Monte e Greco. La Virtus Verona di Gigi Fresco risponde ugualmente disponendo i suoi uomini a specchio col 3-5-2.

Il Lane va in vantaggio al 17’ con Rolfini che aggancia una verticalizzazione di Dalmonte: controlla la palla e spiazza Sibi. E’ l’1-0.

Due minuti dopo è Danti dei veronesi che impegna Confente che risolve deviando in angolo.

Ma al 21’ Rolfini si ripete su assist di Ferrari che approfitta di un errore della difesa scaligera: rete ed è il 2-0.

Il Vicenza domina e fa divertire il pubblico. Al 29’ occasione per Jimenez che tira dal limite dell’area sfiorando la traversa.

Dopo tre minuti ci prova Gomez su un errore della difesa biancorossa ma ancora il numero uno berci manda in angolo.

Al 37’ altro tiro di un filo sopra la traversa dei biancorossi: la conclusione è di Dalmonte che riceve un passaggio in verticale sull’asse Jimenez-Greco: i due più giovani tra i biancorossi hanno mostrato grande intesa e bel gioco.

Il primo tempo si conclude sul 2-0 grazie alla doppietta di Rolfini.

Nella ripresa mister Fresco cambia da subito 4 uomini.Da segnalare al 10’ e al 12’ due occasioni per Scarsella: la prima conclusione viene respinta dal portiere Sibi e la seconda è di poco sopra la traversa.

Al 15’ giro di cambi per i veronesi: mister Fresco cambia altri 4 uomini.

Al 20’ c’è il gol della Virtus Verona: l’attaccante Sinani entrato dall’inizio del secondo tempo, riceve palla da Halfredsson e calcia sul secondo palo facendo secco Confente. E’ il 2-1.

E 5’ dopo il gol mister Baldini opera alcuni cambi ed entra Ronaldo che finalmente calca l’erba del Menti.

Al 34’ altri tre cambi per i biancorossi.

Al 36’ occasionerei il numero 9 biancorosso Ferrari che calcia nello specchio ma la difesa respinge in angolo.

Al 43’ da segnalare una bella punizione di Ronaldo, centrale e dal limite: la traversa grazia gli ospiti.



XVII MEMORIAL SATAGIULIANA

TABELLINO - LR VICENZA-VIRTUS VERONA, 2-1 (2-0)

LR VICENZA (3-5-2): Confente; Padella (45’ st Corradi), Pasini, Ierardi (25’ st Sandon); Dalmonte (34’ st Oviszach), Zonta, Jimenez (25’ st Begic), Scarsella (25’ st Ronaldo), Greco (34’ st Talarico); Rolfini (34’ st Busatto), Ferrari (45’ st Alessio).

IN PANCHINA: Grandi, Brzan, Giacomelli, Manfredonia, Bellich, Djibril.

ALLENATORE: Francesco Baldini.

VIRTUS VERONA: Sibi (15’ st Giacomel), Cella (15’ st Ruggero), Daffara (1’ st Munaretti), Faedo (45’ st Olivieri); Mazzolo (1’ st Manfrin), Tronchin (25’ st Turra), Vesentini, (15’ st Santi), Lonardi (1’ st Amadio), Hallfredsson (27’ st Casarotto); Gomez (1’ st Sinani), Danti (15’ st Priore).

IN PANCHINA: Nalini, Begheldo, Ruggero.

ALLENATORE: Gigi Fresco



ARBITRO: Lovison di Padova. Assistenti: Torresan di Bassano e Tesi di Lucca.

RETI: 17' e 20' pt Rolfini; 20' st Sinani.

NOTE: campo in ottime condizioni, cielo sereno, 22 gradi centigradi. Spettatori: 1083. Angoli: 2-6. Recupero: 0 pt; 2’ st.