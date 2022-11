Calcio, serie C/A: un Arzignano Valchiampo sfortunato perde in casa di misura con il Mantova (0-1)

Per la 13esima giornata di campionato di serie C girone A, il match tra Arzignano Valchiampo e Mantova, termina con il risultato di 0-1 per gli ospiti.

In rete al 38’ del primo tempo Pierobon che recupera palla e la calcia in rete dopo una punizione dalla trequarti. E’ lo 0-1.

Giallocelesti vicini al pareggio al 40’ con Tremolada che colpisce la traversa.

Nella ripresa è l’Arzignano a condurre il gioco. Subito si porta in avanti con Tremolada e Piana di testa: alto.

Il tiro di Antoniazzi all’11’ trova la parata di Chiorra. Con le tre punte in campo, Grandolfo-Parigi-Tremolada, i ragazzi di mister Bianchini provano a riportare la gara in parità. Da segnalare sul finale la traversa di Grandolfo e, in precedenza, il gol annullato a Parigi per fuorigioco (34’ st).



TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – MANTOVA 1911, 0-1 (0-1)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini (22’ st Nchama), Molnar, Fyda (13’ st Grandolfo), Cester (13’ st Parigi), Gemignani (1’ st Bonetto), Cariolato (47’ st Davi), Barba, Piana, Antoniazzi, Tremolada.

ALLENATORE: Bianchini.?

MANTOVA 1911: Chiorra, Ceresoli, Matteucci, Ghilardi, Iotti, Pierobon (29’ st Gerbaudo), Guccione (23’ st Paudice), De Francesco, Mensah (23’ st Procaccio), Messori (43’ st Panizzi), Yeboah (43’ st Cozzari). A

ALLENATORE: Corrent.?

ARBITRO: Gianquinto di Parma

?RETI: 38’ pt Pierobon.?



NOTE: campo in ottime condizioni, cielo variabile, giornata pienamente autunnale. Recupero: 3’ pt; 6’ st.