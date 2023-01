Calcio, serie C/A: Piacenza-Arzignano 1-2, importante vittoria dei giallocelesti in trasferta

I gol che hanno determinato il match tra Piacenza e Arzignano Valchiampo sono stati segnati tutti nel primo tempo. In vantaggio va il Piacenza al 5’ con un contropiede: Morra su assist di Munari mette a sedere l’estremo difensore Saio. E’ l’1-0.

Al 19’ l’arbitro assegna un rigore all’arsi per il tocco di mano in area di Cosenza (pure ammonito).

A trasformare dagli 11 Mestri è Grandolfo: è l’1-1.

A sigillare il risultato il gol di Antoniazzi di testa al 45’ su cross di Cester: è il 1-2 definitivo.

Nella ripresa la gara è equilibrata, la squadra di Bianchini cerca di difendere il risultato e il Piacenza non riesce ad essere pericoloso nell’area dei giallocelesti. Da segnalare 4 cambi per mister Curioni e solo 3 per Bianchini.

TABELLINO - PIACENZA-ARZIGNANO, 1-2 (1-2)

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Cosenza (27’ st Plescia), Nava; Cesarini (27’ st Parisi), Palazzolo (22’ st Luppi), Sulijc, Chierico (1’ st Giorno), Gonzi (34’ st Zunno); Munari, Morra

IN PANCHINA: Tintori, Reclaf, Vianni, Capoferri, Onisa, Masetti

ALLENATORE: Curioni

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Davi, Molnar, Piana, Lattanzio; Barba (18’ st Nchama), Casini, Antoniazzi; Cester (18’ st Belcastro); Grandolfo (41’ st Lunghi), Parigi

IN PANCHINA: Pigozzo, Bordo, Gemignani, Nannini, Grosso, Tremolada, Tardivo

ALLENATORE: Bianchini

ARBITRO: Vogliacco di Bari

RETI: Pt: 5’ Morra (P), 20’ Grandolfo su rig. (AV), 45’ Antoniazzi (AV)

NOTE: giornata fredda e campo in condizioni discrete. Ammoniti: Cosenza (P), Antoniazzi (AV), Piana (AV), Morra (P). Angoli: 9-5. Recupero: 2’; 4’.