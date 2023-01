Calcio, serie C/A: pareggio a reti inviolate per Arzignano e Pergolettese al Dal Molin (0-0)

Continua la scia di risultati positivi per l’Arzignano Valchiampo di mister Giuseppe Bianchini, che chiude con un pareggio la 24esima giornata di campionato. FC Arzignano Valchiampo-US Pergolettese 1932 termina a reti inviolate (0-0). Un buon punto conquistato che porta i giallocelesti al turno infrasettimanale di mercoledì, in trasferta allo stadio Briamasco di Trento.

Da segnalare per il match allo stadio Dal Molin un primo tempo in cui entrambe le squadre si sono annullate: quasi nessuna occasione da rete.Il gioco ha preso vita negli ultimi 10’ con l’Arzi che ci prova con un paio di conclusioni verso la rete avversaria che però non impensieriscono Soncin.

Nessun cambio all'inizio della ripresa. Nel secondo tempo non vi sono particolari azioni da segnalare: le due squadre sono ben posizionate in campo e nessuna delle due riesce a creare pericolosi varchi nella difesa avversaria. Lo 0-0 è un risultato giusto rispetto a ciò che si è visto in campo.

TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – PERGOLETTESE, 0-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio, Lattanzio (36’ st Davi), Casini, Fyda (36’ st Lunghi), Bordo (36’ st Nchama), Cester (21’ st Belcastro), Gemignani, Piana, Antoniazzi (25’ st Tardivo), Milillo, Parigi.

In panchina: Pigozzo, Molnar, Bontempi, Barba, Bonetto, Grndolfo.

ALLENATORE: Bianchini.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin, Tonoli, Lambrughi, Arini, Bariti, Mazzarani, Varas, Villa, Figoli, Iori (34’ st Cancello), Abiuso (45’ st Guiu Vilanova).

In panchina: Rubbi, Cattaneo, Andreoli, Vitalucci, Verzeni, Bozzuto, Piccinini

ALLENATORE: Villa.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano

NOTE: giornata soleggiata e fredda, campo in ottime condizioni. Spettatori: 390 circa. Ammoniti: Nchama, Piana, Milillo. Recupero: 0’; 3’.