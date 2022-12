Calcio, serie C: a Novara l'Arzignano Valchiampo perde 3-1

Vince il Novara al “Silvio Piola”. Il FC Arzignano Valchiampo va sotto di un gol al quarto d’ora con il sigillo di Khailoti. Tre minuti dopo alla squadra di casa viene concesso un rigore: l'arbitro fischia fallo in area di Bonetto ed estrae il cartellino rosso. Dal dischetto il numero 14, Galuppini, non sbaglia, anche se Saio intuisce la direzione. L’Arzignano Valchiampo resta in dieci per tutta la gara.

Sul finale del primo tempo i ragazzi di mister Bianchini hanno un’occasione con Gemignani che recupera palla e va al tiro. Pissardo para deviando sopra la traversa, e concedendo così il corner.

Nella ripresa con il calcio di rigore segnato da Parigi (19’) i giallocelesti accorciano le distanze, ma al 32’ chiude il match la terza rete del Novara con Gonzalez.

TABELLINO - NOVARA FOOTBALL CLUB – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 3-1 (2-0)

NOVARA: Pissardo, Urso, Masini, Bortolussi, Marginean, Carillo, Galuppini (15’ st Gonzalez), Khailoti, Tavernelli (37’ st Goncalves), Ranieri (15’ st Rocca), Cancio (15’ st Calcagni).

ALLENATORE: Semioli.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini (30’ st Bordo), Fyda (12’ st Tremolada), Gemignani, Cariolato (1’ st Davi), Barba, Piana, Antoniazzi, Bonetto, Tardivo (26’ pt Grosso), Parigi (30’ st Grandolfo).

ALLENATORE: Bianchini.

ARBITRO: Djurdjevic sez. Trieste

RETI: 15’ pt Khailoti, 18’ pt Galuppini (su rigore), 19’ st Parigi (su rigore), 32’ st Gonzalez.

NOTE - Espulso: 17’ pt Bonetto per fallo in area di rigore. Ammoniti: Ranieri, Piana, Casini, Davi. Recupero: 1’, 3’.