Calcio, serie C/A - LR Vicenza resta in 10 uomini e perde (1-3), svanisce il miraggio del primato in classifica

Una partita con protagonista nel bene e nel male Freddi Greco, che segna a 9’ dalla fine della prima frazione di gioco, ma poi nella ripresa viene espulso per somma di ammonizioni al 13’ quando il match è sul 1-1. Il Sangiuliano poi ha la meglio in superiorità numerica.

PRIMO TEMPO

l gol che spacca la partita arriva al 41’ del primo tempo dai piedi di Freddi Greco che porta in vantaggio il LR Vicenza sul 1-0. Per il numero 15 del Lane è il terzo gol in stagione.

Una rete splendida che suggella un primo tempo per la squadra di mister Francesco Modesto tutto col piede sull’acceleratore. Grande protagonista Ronaldo sin dai primi minuti della partita: per il centrocampista più di una conclusione nello specchio. Occasioni da rete anche per Bellich al 7’, Stoppa al 18’ e doppia occasione per Ierardi al 22’ e 23’. Al 31’ da annoverare anche un bel tiro al volo da fuori area per Ferrari che va di poco sul fondo.

Il gol al 41’ su cross di Ronaldo con Greco che al volo la mette in rete tirando la palla sul secondo palo.

Al 44' l'occasionisima per il Sangiuliano sui piedi di Floriano che però non aggancia la palla sul traversone di Salzano.

Il primo tempo finisce sul 1-0 e con un ammonito per parte: Greco e Cogliati.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa le due squadre rientrano in campo con formazioni immutate. Al 6’ bella conclusione di Della Morte che viene ribattuta dall’estremo difensore del Sangiuliano Matteo Grandi.

Segue un doppio cambio al 10’ per i milanesi: Saggionetto entra per Cogliati e Miracoli per Metlika.

Al 8’ l’azione vincente su calcio da fermo del Sangiuliano: è Serbuti su cross che colpisce di testa e mette a sedere il portiere Confente. E’ il’1-1.

Quattro minuti dopo entra tra biancorossi Dalmonte, ripresosi dopo l’infortunio al posto di Stoppa.

Al 15’ occasione per Dalmonte. Otto minuti dopo da segnalare un’altra occasione per Della Morte, fuori.

Al 22’ giallo per Greco per un’entrata brusca sull’autore del gol Serbuti: ed è rosso per somma di ammonizioni. Il Vicenza resta in 10 uomini.

Al 24’ mister Modesto cerca di cambiare le carte in tavola riadattando il gioco per 10: entra Valietti per Begic, Zonta per Jimenez e Rolfini per Della Morte. Ma l’iniziativa non dà i frutti sperati perché dopo tre minuti il Sangiuliano va nuovamente in rete con Firenze. E’ il vantaggio milanese con il 1-2.

A 4’ dalla fine il Vicenza segna con Rolfini su azione ma il gol è annullato per un tocco di braccio.

Nel recupero mentre i biancorossi cercano il pareggio, al 94’ contropiede e gol di Baggi che batte Confente a tu per tu. È il 1-3 definitivo.

Partita dai due volti che vede protagonista nel bene e nel male Freddi Greco, autore del gol del primo tempo e espulso nella ripresa per un intervento troppo veemente. Ed è la decima sconfitta per la squadra di mister Francesco Modesto maturata tutta nella ripresa.

Prima del triplice fischio finale, e già dopo il 1-2 molti tifosi hanno lasciato lo stadio sia dai distinti sia dalla tribuna dello stadio Romeo Menti.

Biancorossi di nuovo in crisi e lontani dall’obiettivo stagionale della promozione!