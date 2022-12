Calcio, serie C/A: LR Vicenza in vantaggio resta in 10, fatica e pareggia con il Piacenza (1-1)

L’espulsione di Ierardi al 37’ del primo tempo mette un’ipoteca sulla partita valida per la 19esima giornata, l’ultima del girone di andata, di serie C girone A tra LR Vicenza e Piacenza allo stadio Romeo Menti. I biancorossi faticano nei primi 20’ di match con un Piacenza che si dimostra rognoso. Poi il gioco cresce e si arriva al gol di Dalmonte al 27’. Ma l’espulsione per doppia ammonizione di Ierardi spegne la squadra di mister Modesto che rimane in 10. Il Vicenza si rianima nella ripresa dopo l’inserimento di forze fresche a centrocampo.



PRIMO TEMPO?

Più Piacenza che Vicenza nei primi 20’. I biancorossi di mister Modesto si fanno vedere con una doppia occasione al 23’ per Stoppa che tira dalla distanza e trova la respinta del portiere piacentino, su cui si avventa Greco, ma niente d fare.?Al 26’ errore di Rolfini che davanti alla porta a tu per tu col portiere si fa chiudere lo specchio e l'estremo difensore fa sua la palla.

Al 27’ arriva il “Dalmonte gol” con un tiro di piatto misuratissimo sull’angolino basso: un tiro dalla distanza degno del giocatore di biliardo che ha ingannato l’estremo difensore Rinaldi. Per il centrocampista/mezzapunta Nicola Dalmonte è il settimo gol: è il secondo marcatore del Vicenza dopo Ferrari (a quota 10 reti).?Il Vicenza è riuscito a crescere nel gioco dopo ben 25’ di partita in cui era stato messo in grande difficoltà dal Piacenza che è squadra comunque quadrata e di qualità, nonostante le difficoltà societarie.

Al 37’ episodio pesante che può determinare l’andamento del match: il giocatore esperto (oltre 180 partite in serie C) del Piacenza, ovvero Cosenza, va a terra dopo un contrasto (presunto) con Ierardi e l’arbitro estrae il secondo giallo (il primo al 31’) per il difensore biancorosso: segue il rosso ed è espulso.

Il Lane rimane in 10 uomini.

Al 39’ Modesto è costretto a chiamare in panchina un attaccante, in questo caso Stoppa, e a inserire un difensore, Cappelletti.

In chiusura di primo tempo il Vicenza in inferiorità numerica fa fatica a trovare la quadra in attacco e subisce alcune incusrsioni del Piacenza: Confente è impegnato a fare gli strordinari proprio poco prima del fischio che manda tutti negli spogliatoi, con una parata importante che salva il risultato su calcio piazzato.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa entra Rossetti per Gonzi, proprio il neo entrato va in gol al 15’ portando il risultato al pareggio: brutta uscita di Confente, palla sui piedi di Rossetti che si posizione e segna. E’ 1-1.

Dopo il gol dei piacentini il Vicenza reagisce.

Al 22’ entrano Cavion per Scarsella e Bellich per Zonta.

La sveglia arriva da Cavion al 25’ con un tiro sul primo palo dalla distanza che impegna seriamente il portiere del Piacenza Rinaldi che è costretto a distendersi e a mettere in angolo!

Dopo 5’ si ripete Cavion, ma la palla è fuori.

Il Piacenza dalla mezz’ora arretra, e il Vicenza tenta la sortita, ma nonostante un centrocampo più fresco non si riesce a costruire azioni.

Al 40’ della ripresa mister Modesto inserisce Ronaldo per Sandon in difficoltà. Ma il risultato non si sblocca anche se il Vicenza le tenta tutte fino alla fine. Di Ronaldo la punizione che si gudagna dal limite e che il portiere avversario para con difficoltà qualche secondo prima del triplice fischio finale. Il match si chiude in parità sul 1-1.