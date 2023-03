Calcio, serie C/A: la Virtus Verona corsara al Menti batte clamorosamente il Vicenza (0-2)

Clamorosa sconfitta in casa del LR Vicenza contro la Virtus Verona: i biancorossi hanno giocato con grinta solo nei primi 20’, poi i rossoblù hanno ribaltato la situazione e dominato fino ad arrivare al gol di Danti a fine primo tempo. Altra rete che spegne il gioco dei vicentini che si stavano riorganizzando al 10’ della ripresa con Lonardi. Proteste già alla fine del primo tempo da parte della Curva Sud e cori pesanti della tifoseria biancorossa negli ultimi 10’ di partita. Il Menti non gradisce l’atteggiamento della squadra biancorossa. Tanti tifosi che se ne vanno durante il match dalla tribuna. E Modesto ora rischia la panchina!

PRIMO TEMPO

Primo tempo vivacissimo allo stadio “Romeo Menti” tra il LR Vicenza e la Virtus Verona. Fino ai 20’ il Vicenza fa vedere molte belle azioni e occasioni, ma i rossoblù rispondono in contropiede. Nell’ultimo quarto d’ora gli uomini di Luigi Fresco hanno messo a dura prova la difesa dei biancorossi impegnando più volte l’estremo difensore Iacobucci.

Fino al 42’ con il vantaggio meritatissimo dei veronesi con Danti che segna di testa.

Come dicevamo le occasioni per il Vicenza sono tante con Rolfini imbeccato da Della Morte al 5’, con il portiere veronese Giacomel che mette in angolo.

Al 8’ Della Morte mette nelle condizioni Ferrari di provare la rovesciata che però non trova la porta.

Al 11’ la prima occasione per la Virtus Verona con Casarotto che impegna Iacobucci che respinge, raccoglie Talarico che calcia in porta a portiere battuto, ma alla fine salva sulla linea il biancorosso Ndiaye.

Al 14’ una girata di Rolfini impegna il portiere Giacomel che mette ancora in angolo.

Al 18’ Begic crossa per Della Morte che di testa mette sopra la traversa.

Al 26’ il rossoblù Fabbro impegna in contropiede Iacobucci che para!

Al 33’ altra parata dell’estremo difensore vicentino su Casarotto.

E dopo un bel tiro colpito di controbalzo di Manfrin che finisce sopra la traversa, arriva al 42’ il gol di Danti: Faedo crossa dalla destra e l’attaccante e capitano della Virtus salta più alto dei difensori del Vicenza e mette in rete battendo Iacobucci. E’ lo 0-1.

Alla fine del primo tempo la Curva Sud del Menti protesta e invita il Vicenza a “tirare fuori gli attributi”.

SECONDO TEMPO

Mister Francesco Modesto lascia in spogliatoio Sandon e Begic e inserisce in gioco Stoppa in attacco e Jimenez a centrocampo.Così Dalmonte scende a fare il terzino.

Al 5’ della ripresa occasione per Ferrari su calcio d’angolo che devia la palla di testa verso la rete ma il portiere Giacomel para.

Al 10’ arriva il raddoppio della Virtus Verona: contropiede tre contro tre con Lonardi che arriva davanti a Iacobucci e lo batte approfittando della sua posizione leggermente avanzata rispetto alla porta e mette sul palo più lontano: è lo 0-2.

Modesto interviene rivedendo la formazione in campo: inserisce Cavion a centrocampo e Valietti a fare il terzino destro per Zonta e Della Morte. Dalmonte ritorna in avanti a fare il trequartista.

Al 16’ mister Fresco cambia i due in attacco e inserisce Nalini e Amadio per Casarotto e Danti.

Al 27’ l’allenaotre biancorosso risponde con l’entrata di Giacomelli per Rolfini.

Duemnuti dopo mister Fresco spezza ancora il gioco inserendo Ruggero per Mandfrin.

Occasione di Stoppa al 31’ con un bel tiro a lato della porta di poco.

Poi occasioni con un cross basso di Giacomelli per Ferrari che però spara il pallone alto. E poi altra occasione per Giacomelli che va in porta col tiro a giro, ma il portiere Giacomel para.

Altro cambio ancora per la Virtus al 35’ con l’inserimento dell’argentino Gomez e di Tronchin.

Al 42’ espulsione per Ndiaye per somma di ammonizioni.

Poi più nulla. Il Vicenza perde al Menti per 2-0 con la Virtus Verona di Gigi Fresco.

Durissime contestazioni della Curva sud del menti che richiama i giocatori dando loro degli “indegni”.

TABELLINO - LR VICENZA-VIRTUS VERONA, 0-2 (0-1)

LR VICENZA (3-4-2-1): Iacobucci; Ndaye, Pasini, Sandon (45′ Stoppa); Dalmonte, Zonta (55′ Cavion), Greco, Begic (45′ Jimenez); Della Morte (55′ Valietti), Rolfini (72′ Giacomelli); Ferrari.

In panchina: Confente, Brzan, Corradi, Bellich, Cappelletti, Mion, Ronaldo, Oviszach, Tonin.

Allenatore: Modesto

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Daffara, Cella, Faedo, Manfrin (72′ Ruggero); Talarico, Lonardi, Munaretti (79′ Tronchin); Danti (60′ Amadio); Casarotto (60′ Nalini), Fabbro (79′ Gomez).

In panchina: Siaulys, Freddi, Mazzolo, Vesentini, Tronchin, Begheldo, Santi, Cellai, Turra, Priore, Olivieri.

Allenatore: Fresco

ARBITRO: Panettella di Bari

RETI: 42′ Danti (VV), 53′ Lonardi (VV)

NOTE: serata fresca e campo in ottime condizioni. Spettatori 7.197. Espulso: Ndiaye al 87’. Ammoniti: Dalmonte, Faedo, Sandon, Giacomel, Ndiaye. Angoli 6-2. Recupero: 0, 3′.