Calcio, serie C/A: l’Arzignano Valchiampo perde 3-0 sul campo del Renate, determinante l’espulsione di Casini

Partita difficile per l’Arzignano Valchiampo contro il Renate allo stadio Città di Meda, nonostante un inizio ottimo con costruzione di gioco. Ma è Malotti che porta in vantaggio i padroni di casa al 26’ del primo tempo con la prima occasione utile per i nerazzurri.

I giallocelesti reagiscono, ma non "pungono" e al 40’ è Silva sempre per il Renate che raddoppia deviando di testa un calcio d’angolo in rete.

Nella ripresa dal 16’ gli uomini di mister Bianchini giocano il salita: viene espulso capitan Casini per doppia ammonizione.



L’Arzi resiste fino alla fine ma a causa di un errore del roccioso Molnar, provato dopo 95' di gioco, al 50’ del secondo tempo Malotti segna la doppietta che arriva proprio allo scadere. E il match si chiude sul 3-0.L’Arzignano pur giocando meglio degli avversari per tutto il primo tempo non è riuscito a incidere concretamente in attacco; poi nella ripresa la faccenda si è complicata. Viceversa il Renate ha saputo capitalizzare al massimo le poche occasioni che ha avuto.